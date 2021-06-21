Мнение: Один Джохар давно почил в бозе, пора и другого мочить.

Министерство юстиции призвало Верховный суд США восстановить смертный приговор бостонскому террористу Джохару Царнаеву после того, как он был отменен апелляционным судом прошлым летом.



Эта просьба была изложена в 48-страничной записке, поданной в понедельник и подписанной по меньшей мере восемью сотрудниками Минюста.

Чиновники утверждали, что суд низшей инстанции принял неверное решение, проигнорировав рекомендации присяжных в деле, которое они назвали "одним из самых важных в истории нашей страны судебных процессов по обвинению в терроризме".

Три человека погибли и более 260 получили ранения, когда Царнаев и его брат Тамерлан привели в действие две бомбы в скороварке рядом с финишной чертой Бостонского марафона в 2013 году.

В конце марта Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию Минюста США, впервые поданную при администрации Трампа, которая привела в исполнение смертные приговоры в отношении 13 федеральных заключенных в последние шесть месяцев своего пребывания у власти.

Президент Джо Байден публично выступает против смертной казни и заявил, что в ближайшее время он может дать указание Минюсту прекратить планировать казни.

Три человека погибли и более 260 получили ранения, когда Царнаев и его брат Тамерлан привели в действие две бомбы в скороварке рядом с финишной чертой Бостонского марафона в 2013 году.

Судьи не будут рассматривать апелляцию до осени.

Первоначальное обвинение и решение о вынесении смертного приговора было принято администрацией Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента.

Став президентом, Байден пообещал добиваться отмены смертной казни на федеральном уровне. Он является первым действующим президентом США, открыто выступающим против смертной казни, и заявил о своих планах дать указание Минюсту прекратить назначать новые казни.

Хотя общая поддержка смертной казни в последние годы снизилась до чуть более 50 процентов, по данным Associated Press, "многие американцы не хотят исключать возможность смертного приговора в делах о терроризме, таких как взрыв на Бостонском марафоне".

27-летний Царнаев был осужден по 30 обвинениям, включая заговор и применение оружия массового поражения, в теракте 2013 года и приговорен к смертной казни в 2015 году.В июле прошлого года Апелляционный суд США 1-го округа отменил смертный приговор, постановив, что судья на процессе Царнаева не провел надлежащую проверку присяжных на предмет возможного предубеждения после широкого освещения теракта в СМИ.

Адвокаты защиты утверждали, что Царнаев не получил справедливого судебного разбирательства, поскольку судья ограничил их возможность опросить потенциальных присяжных о том, как освещение дела в СМИ могло повлиять на их беспристрастность.

Однако в записке Министерства юстиции утверждается, что решение суда не было прагматичным, поскольку невозможно найти присяжных из числа американцев, не осведомленных о взрыве на Бостонском марафоне и действиях Царнаева.

Это дело с огромным объемом "в основном фактической" местной и общенациональной досудебной информации, с которой был ознакомлен практически каждый гражданин США", – говорится в записке.

В записке добавляется, что присяжные не должны были менять свое решение, поскольку они "тщательно рассмотрели каждое из преступлений ответчика и решили, что смертная казнь оправдана за те ужасы, которые он лично совершил – установил осколочную бомбу в толпе и взорвал ее, убил ребенка и подающего надежды молодого студента, а также обрек нескольких других "на пожизненные невообразимые страдания"".



Во время судебного процесса адвокаты Царнаева (слева) утверждали, что организатором взрыва был его старший брат Тамерлан Царнаев (справа). Тамерлан, 26 лет, был убит в перестрелке с полицией через несколько дней после теракта.

Апелляционный суд также постановил, что судья несправедливо исключил доказательства, уличающие Тамерлана, которого защита назвала организатором нападения.

Однако в справке Минюста говорится, что Царнаев "не представил ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что он пытался выйти из-под предполагаемого влияния своего брата или испытывал опасения по поводу своих преступлений". Вместо этого присяжным были представлены доказательства, "свидетельствующие как раз об обратном".

В нем приводятся примеры того, как Царнаев взорвал собственную бомбу, когда его отделили от брата, его случайный поход по магазинам, когда он держал в заложниках в своей машине местного жителя Дуна Менга, и его нападения на офицеров после того, как они выследили его в бостонском пригороде Уотертаун.

И наконец, говорится в записке, "когда он прятался один в лодке, полагая, что Тамерлан погиб, респондент писал, что "завидует" мученической смерти Тамерлана, что он надеется на свою собственную мученическую смерть и что его террористические действия были оправданы из-за предполагаемых правонарушений со стороны американского правительства".Тамерлан, 26 лет, погиб после перестрелки с полицией и того, что его брат сбил его, когда он убегал.

Окровавленного и раненого Джохара Царнаева полиция схватила спустя несколько часов в Уотертауне, где он прятался в лодке, припаркованной на заднем дворе.

Министерство юстиции подало апелляцию на восстановление смертного приговора Царнаеву в октябре, и тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр поклялся: "Мы сделаем все необходимое".

Правительство утверждало, что высокий суд должен вмешаться, поскольку повторное рассмотрение дела на стадии вынесения приговора заставит жертв теракта выступать в суде во второй раз.

Тремя погибшими от бомб были восьмилетний Мартин Ричард, 23-летний китайский студент по обмену Лингзи Лу и 29-летний менеджер ресторана Крайстл Кэмпбелл.Шон Коллиер, 26-летний офицер полиции Массачусетского технологического института, был также смертельно ранен в своей патрульной машине во время поисков братьев Царнаевых через три дня после взрыва.

В январе Царнаев подал иск на 250 000 долларов к федеральному правительству из-за обращения с ним в тюрьме супермакс в Колорадо, прозванной "Алькатрасом Скалистых гор", потому что чиновники отобрали у него бейсболку.

Царнаев отбывает пожизненное заключение в тюрьме супермакс в Колорадо, прозванной "Алькатрасом Скалистых гор".

В своем иске Царнаев пожаловался, что его белая бейсболка и бандана были конфискованы тюремным персоналом за неуважительное поведение. Осужденный террорист печально известен тем, что в день взрывов в 2013 году носил белую кепку-поло (обведено)

В своем иске Царнаев пожаловался, что его белая бейсболка и бандана были конфискованы сотрудниками тюрьмы за неуважительное поведение. Осужденный террорист печально известен тем, что в день взрывов в 2013 году носил белую кепку-поло (обведено кружком).

В своей жалобе он утверждает, что обращение с ним со стороны "незаконного, необоснованного и дискриминационного" тюремного персонала способствовало его умственному и физическому упадку.

27-летний Царнаев также пожаловался, что в Федеральном исправительном комплексе Флоренс ему разрешено принимать душ только три раза в неделю.

В начале этого месяца Царнаев пересмотрел этот иск и попросил о снисхождении у нового генерального прокурора США Меррика Гарланда – всего через несколько дней после того, как стало известно, что он стоит в очереди на получение стимула в размере 1400 долларов.

В пересмотренном 20-страничном иске Царнаев утверждает, что его конституционные права нарушаются, и Гарланд должен заставить его прекратить это, сообщает Boston Herald.

Исток.

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