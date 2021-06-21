 

Мнение: Нога дизайнера и протоколы выборов

21.06.2021, 13:08, Разное
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Два года назад, 27 июля 2019 года чересчур расторопные силовики сломали ногу дизайнеру Константину Коновалову. Это произошло утром, за три часа до митинга. Парень совершал пробежку. За что и поплатился. Во время задержания ему сломали ногу.

Вот фотография, сделанная в момент задержания….

До задержания нога дизайнера была здоровой. После задержания нога оказалась сломанной… Но силовики в ломании ноги не виноват. Потому что выясняется, что в больнице №67 подменили медицинскую карту Коновалова.

В документе сейчас указано, что Коновалов получил травму «в результате падения на улице», хотя раньше там говорилось об избиении полицейскими.

«Выписку подменили в электронной карте в системе ЕМИАС, где хранятся все медицинские документы москвичей в цифровом виде», — заявил Коновалов. В больнице №67 удалил и часть результатов компьютерной томографии.

Такая же судьба, видимо, ждет и протоколы голосования на выборах депутатов Госдумы….  «Неправильные» протоколы, скорей всего, поменяют на «правильные».

Так ли не так?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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