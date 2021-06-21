 

Впервые за последние шесть лет Курбан Омаров не присутствовал на празднике дочери Ксении Бородиной

21.06.2021, 13:04, Разное
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Старшей дочери ведущей Ксении Бородиной Марусе еще одиннадцать дней назад исполнилось двенадцать лет, однако торжество решили отметить только на днях. Примечательно, что на праздник не пришел супруг Ксении.

Запоздалый праздник

Ксения пояснила, что день рождения не смогли отметить вовремя, поскольку дочь на тот момент пребывала в лагере, а по возвращении была занята школьными делами. Но когда выдался выходной, звездная мама тут же решила воспользоваться возможностью и наверстать упущенное.

Она украсила дом и приусадебный участок воздушными шарами, цифрами один и два, накормила Марусю праздничным завтраком и подарила белого плюшевого мишку размером в человеческим рост. Именинница позировала вместе с мамой и младшей сестрой Теоной перед камерами. Маруся позировала в черной юбке с оборками и светлой футболке.

После домашней трапезы именинница с мамой и сестрой отправились в торговый центр, который, кстати, принадлежит Ксении. Там девочек уже ждали подруги Ксении: Дарья Пынзарь, Ольга Орлова и другие. Торжество проходило в семейном ресторане. На празднике присутствовали фокусники, аниматоры плюс стилисты, которые делали прически и макияж присутствующим на торжестве гостям.

Торжество без Курбана

Несмотря на большое количество развлечений, звездная мама и дочками выглядели грустными и поникшими. Возможно, из-за расставания Ксении и ее мужа Курбана Омарова. Недавно телеведущая обмолвилась, что не сможет простить избранника. Правда, за что именно, она не уточнила. Так что не исключено, что дело идет к разводу.

Курбан не приехал на день рождения Маруси. Сейчас он отдыхает за границей со своим старшим сыном от предыдущих отношений. Неизвестно, был ли Курбан приглашен на праздник или нет. В любом случае это впервые за шесть лет, когда он не присутствовал на дне рождения дочери Ксении Бородиной.



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