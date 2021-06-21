Опубликовано первое интервью Меган Маркл после рождения дочери

Меган Маркл дала свое первое интервью после нашумевшей беседы с американской телеведущей Опрой Уинфри, которую все обсуждали в начале марта этого года. Во время беременность герцогиня Сассекская пришла на радиостанцию NPR, чтобы рассказать о своей первой книге «Скамейка», которую она написала для мужа и сына. Напомним, книга вышла в продажу 8 июня. В беседе с ведущей шоу Самантой Балабан Меган Маркл выразила надежду, что “любая семья” увидит на страницах книги свое отражение:

Надеюсь, что любой ребенок или любая семья сможет открыть эту книгу и увидеть себя в ней, будь то очки, веснушки, другая форма тела, другая этническая принадлежность или религия. Эта история, которую я написала для своего мужа и сына, действительно могла бы стать и вашей историей.

Меган рассказала, что на создание своей книги ее вдохновило стихотворение, которое она написала своему мужу принцу Гарри ещё в 2019 году, вскоре после рождения сына Арчи. Также она добавила, что мальчик уже несколько раз просил ему перечитать книгу мамы:

Арчи любит эту книгу. Он вообще очень жадный до книг. Всегда, когда мы читаем ему, он говорит: “Еще, еще”. А теперь мы можем ему сказать, что мама написала книгу специально для него.

Также Меган раскрыла один из секретов книги — в ней зашифрованы послания и отсылки к их с принцем Гарри семье:

Если покопаться, то в книге можно найти много личных моментов, которые мы там спрятали, — от моих любимых цветов до любимых цветов мамы моего мужа.

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили родственников с пополнением в семействе уже спустя пару часов после появления новости:

Мы все в восторге от радостной новости о появлении на свет Лили. Наши поздравления Гарри, Меган и Арчи, – гласит подпись под черно-белым фото беременной Меган и Гарри с сыном Арчи на руках.

Слухи о второй беременности Меган появились еще в декабре. Только в День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта они дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри.