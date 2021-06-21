Суп попал в список вредных для пищеварения продуктов

Медики из США рассказали о продуктах, которые необходимо исключить из повседневного рациона, чтобы минимизировать проблемы с набором лишнего веса и пищеварением. В данный перечень попал суп с курицей и лапшой.

Существует ряд продуктов, влияющих на состояние кишечной микрофлоры. Их частое употребление приводит к появлению чувства тяжести в желудке и вздутия, к тому же человек замечает, что поправляется.

В данном перечне оказались известные продукты и блюда, которые, на первый взгляд, кажутся безобидными. Например, там можно найти куриный суп с лапшой, так как в нем превышена норма натрия.

Возглавили перечень сухие хлопья для завтрака. В них содержится очень много сахара, который негативно сказывается на здоровье. На второй позиции оказались магазинные йогурты, поскольку в них имеются пищевые добавки и красители. Также вредно употреблять бекон: обработанные продукты ликвидируют полезные бактерии. Не рекомендуется употреблять чипсы и жареную картошку, так как происходит нарушение баланса микробиома.

Источник: lenta.ru