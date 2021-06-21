Американские врачи объяснили необходимость регулярной смены подушки

Американские врачи рассказали о причинах необходимости смены подушки. Кроме того, эксперты рассказали, как правильно ухаживать за постельными принадлежностями.

Долгая эксплуатация любых вещей влияет на их функциональность, а также безопасность. Так, подушки при их постоянном использовании не только теряют форму, но и могут стать буквально вредными. Специалисты Национального фонда сна советуют менять подушку через год-два, приобретая новую. Иначе свалявшаяся постельная принадлежность утратит возможность эффективно поддерживать шею, а также будет затруднять дыхание и вызывать храп, особенно при искривлении носовой перегородки. Также со временем на подушках собираются бактерии, грибки и даже плесень, а впитываемое в них кожное сало вызывает закупорку пор.

Покупая данную постельную принадлежность, следует отдавать предпочтение изделиям из хлопка, льна, а также регулярно стирать в горячей воде. Избежать потери формы можно, переворачивая подушку каждую ночь на другую сторону.

Определить необходимость срочной ее замены можно по неровной поверхности, загрязненности и внешнему старению. Также есть основания покупать новую подушку, пишет «Ньюинформ», если во время сна приходится подкладывать под нее руку или если после стирки она не возвращает форму при тесте на сгибание.

Источник: newinform.com