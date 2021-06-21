 

Американские врачи объяснили необходимость регулярной смены подушки

21.06.2021, 12:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские врачи рассказали о причинах необходимости смены подушки. Кроме того, эксперты рассказали, как правильно ухаживать за постельными принадлежностями.
Долгая эксплуатация любых вещей влияет на их функциональность, а также безопасность. Так, подушки при их постоянном использовании не только теряют форму, но и могут стать буквально вредными. Специалисты Национального фонда сна советуют менять подушку через год-два, приобретая новую. Иначе свалявшаяся постельная принадлежность утратит возможность эффективно поддерживать шею, а также будет затруднять дыхание и вызывать храп, особенно при искривлении носовой перегородки. Также со временем на подушках собираются бактерии, грибки и даже плесень, а впитываемое в них кожное сало вызывает закупорку пор.

Покупая данную постельную принадлежность, следует отдавать предпочтение изделиям из хлопка, льна, а также регулярно стирать в горячей воде. Избежать потери формы можно, переворачивая подушку каждую ночь на другую сторону.

Определить необходимость срочной ее замены можно по неровной поверхности, загрязненности и внешнему старению. Также есть основания покупать новую подушку, пишет «Ньюинформ», если во время сна приходится подкладывать под нее руку или если после стирки она не возвращает форму при тесте на сгибание.

Источник: newinform.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Все ракеты SpaceX становятся практически бесплатными после нескольких запусков

29.05 / Воздушная блокада Беларуси. Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов?

08.12 / В молодости Азиза встречалась с женатым Александром Абдуловым

26.11 / Личное: “Может он ждал”

30.04 / Мнение: Приличный перевод

04.09 / Большинство россиян назвали себя патриотами в ходе опроса ФОМ

09.05 / Каролина Куркова в третий раз стала мамой

01.11 / Загадочный психоз сестер-близнецов Эрикссон

25.09 / Елена Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса

22.03 / Мнение: 7 лет непокоренья Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика