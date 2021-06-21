Специалист рассказала о способах продления жизни на десять лет

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21.06.2021, 12:44, Разное
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Федерика Амати, нутрициолог, напомнила о существовании способов продления жизни на 10 лет. Эксперт советует людям сформировать здоровые привычки питания.
Жители Сардинии, Никои, Окинавы, Икарии и Лома Линды выработали здоровые правила, которые помогают продлить жизнь. В их рационе много овощей, фруктов, бобовых и зерновых. Если употреблять их каждый день, то можно поддержать иммунные и противовоспалительные функции организма, что позитивно повлияет на здоровье человека.

Эксперт заявила, что ежедневно люди Голубых зон имеют регулярные физические нагрузки. Чтобы получить хорошую физическую форму в старости, нужно постоянно двигаться. Подразумеваются не только тренировки, а и ежедневные прогулки, езда на велосипеде и плавание.
Также очень важно употреблять пищу сознательно. Обитатели Окинавы (Япония) всегда следуют такому правилу, поэтому живут очень долго. В Японии довольно известна мантра: «Хара хачи бу», что обозначает «ешь, пока желудок не будет полон на 80%». Чтобы следовать практике, необходимо лакомиться пищей очень медленно, при этом мозг ощутит сытость и сможет в положенный момент «отключать» голод. Эксперт сообщает, что окинавцы самую меньшую порцию пищи употребляют в конце дня и не едят поздно вечером.

Нутрициолог пояснила и то, что для долгой жизни стоит отказаться от спиртных напитков или уменьшить их употребление, а также учиться вести борьбу со стрессом. В этом помогут определенные продукты, их соединения взаимодействуют с кишечником, друг другом и клетками. Исследования продемонстрировали, что растительная пища действует на организм и помогает бороться со стрессом. В продуктах темного оттенка имеются полифенолы, противодействующие окислительному стрессу.

Источник: profile.ru



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