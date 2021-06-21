 

Пьяный россиянин забыл, что оставил машину в пункте пропуска “Новые Яриловичи”, и подал заявление о ее угоне – Госпогранслужба

21.06.2021, 12:42, Новости дня
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О срабатывании базы Интерпола пограничники сообщили полицейским. Впоследствии военнослужащие Черниговского отряда установили, что за рулем автомобиля находился ее владелец, гражданин РФ. 34-летний мужчина приобрел машину в автосалоне и управляет ею с момента покупки.

“Иностранец рассказал правоохранителям свою “житейскую историю”. Он пояснил, что накануне поездки в Украину что-то праздновал и настолько выпил лишнего, что даже забыл, где оставил свой автомобиль. Поэтому утром, не увидев своего “железного коня” на привычном месте, решил, что его угнали, и сразу обратился в полицию с заявлением”, – отметили в Госпогранслужбе.

Позже мужчина вспомнил события минувшего вечера и нашел, где оставил машину. При этом полицейские уже зарегистрировали автомобиль как угнанный и внесли информацию о нем в международную базу данных Интерпола.

С розыска машину снимут только в течение месяца. В связи с этим Chevrolet 2013 года выпуска передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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