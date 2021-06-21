 

“Таких уже и не осталось, натуральных”, “Фигура – прелесть”. Молодая жена Петросяна впервые разместила в сети фото в купальнике

21.06.2021, 12:42, Новости дня
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Жена артиста позирует в кадре, сидя на качели, установленной на берегу океана. Ранее она не публиковала в сети фото в купальнике. В первый день отдыха на Мальдивах Брухунова отметила, что не была в отпуске два года. 

“Фигура – прелесть”, – написали в комментариях фолловеры.

“Таких уже, наверное, и не осталось, натуральных! Красавица”, – отреагировали пользователи сети.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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