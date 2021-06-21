Экс-разведчик КГБ Швец: Списком из 16 отраслей, на которые не должны совершаться кибератаки, Байден поставил в угол и Путина, и себя

“Байден перечислил 16 пунктов, те объекты на территории США, хакерские атаки на которые будут рассматриваться как враждебные действия и немедленно вызовут сильные ответные действия со стороны США. Я посмотрел на эти 16 пунктов – там практически все. Вся экономика, инфраструктура. Там Голливуда нет только и музыкальных театров на Бродвее”, – сказал Швец.

Он напомнил, что на следующий день после встречи список был опубликован.

“Это Путина поставило перед “красной линией” и поставило в угол. Но это и Байдена поставило в угол. Потому что если теперь пойдут эти хакерские атаки и ничего не будет предпринято со стороны США, доверие к Байдену будет катастрофически подорвано и республиканцы ему этого не спустят. С другой стороны, и Путин поставлен в угол, или “на счетчик” поставлен”, – сказал экс-разведчик.

Швец считает, что эти 16 пунктов будут для Путина “способом доказать, что он может выполнять то, о чем они говорили с Байденом”.

“Не знаю, давал ли Путин обещания. Но я не слышал, чтобы Путин или Байден сказали, что на эти 16 пунктов последовал отрицательный ответ Путина. И теперь если эти атаки будут происходить со стороны РФ, с моей точки зрения это будет свидетельствовать, что Путин не контролирует ситуацию в своей стране. Но тогда летят в пропасть все его надежды, что его будут вопринимать в мире как суверенного представителя своего государства”, – сказал он.

Контекст:

О передаче Путину перечня из 16 критически важных секторов, которые должны быть защищены от кибератак, сам Байден сообщил на пресс-конференции после встречи.

Информация об этом возмутила республиканцев. “Всего 16? Приятно знать, что остальная часть нашей инфраструктуры доступна”, – написал в Twitter конгрессмен Брюс Вестерман. “А чего нет в списке? Вся американская инфраструктура должна быть закрыта для кибератак”, – подчеркнул конгрессмен Кевин МакКарти.

Позже журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс опубликовала этот список. В него вошли химическая промышленность, торговые объекты, коммуникации, критическое производство, плотины, оборона, EMS (скорее всего, имеется в виду Emergency Medical Services – скорая медицинская помощь), энергетика, финансы, пищевая промышленность, сельское хозяйство, государственные учреждения, здравоохранение, информационные технологии, ядерные объекты, транспорт, водоснабжение.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны “по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию”, и призывал другие страны отказаться от “массового антироссийского психоза”.

9 мая стало известно о кибератаке на Colonial Pipeline. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка Darkside. “Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России”, – заявил Байден. Он отметил, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.

Путин заявил, что РФ не имеет отношения к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Он также сказал, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак в мире.

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