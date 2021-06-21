 

“Мы в вас верим! Пусть вас Бог бережет!”. Верещук поздравила выпускников Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного

21.06.2021, 12:42, Новости дня
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“У вас есть то преимущество, которого нет у других. Здесь вам дали характер, а характер – это основа успеха, – сказала она. – Вы должны помнить, что за вашими плечами будут люди. Это большая ответственность – ответственность за жизни ваших подчиненных. В вас верит Украина. Мы в вас верим. Добивайтесь, дерзайте, работайте над собой. Все будет Украина, пусть вас Бог бережет!”.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/1675462789306904/

Контекст:

В этом году обучение в Академии завершили более 570 выпускников. Персональным видеообращением выпускников поздравили президент Украины Владимир Зеленский, а также Министр обороны Украины Андрей Таран. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак наградил лучших выпускников Академии почетным нагрудным знаком “За образцовость в военной службе III степени”, сообщает сайт вуза.

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Фото: пресс-служба Ирины Верещук


Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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