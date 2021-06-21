В Раде требуют от Венедиктовой возбудить дело против Лукашенко

Она отметила, что в прокуратуру парламентарии обратились “по поводу фактов совершения преступлений”, в том числе задержанного белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, “когда Лукашенко фактически признал так называемые “ЛНР” и “ДНР” легитимными режимами и допустил следственные действия квази-спецслужб этих структур”.

По словам Клименко, Лукашенко должен понести ответственность “в соответствии с международным правом” как за преступления против белорусского народа, так и “за признание оккупационных режимов” на территории Украины.

Клименко подчеркнула, что обращение к Венедиктовой поддержали представители межфракционного объединения “За демократическую Беларусь”, а также депутаты других фракций, кроме “Оппозиционной платформы — За жизнь” (ОПЗЖ).

В то же время депутат отмечает, что Офис генпрокурора не имеет полномочий возбуждать уголовные дела против власти Беларуси за преступления против протестующих.

16 июня так называемый “генеральный прокурор ЛНР” Сергей Горенко заявил, что “ЛНР” удалось провести “следственные действия” с Протасевичем. Он также поблагодарил Лукашенко за эту возможность.

За два дня до того, 14 июня, глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора на вопрос о контактах с боевиками “ЛНР” по этому вопросу говорил, что Беларусь не получала из-за границы никаких запросов на проведение следственных действий с Протасевичем.

Украина потребовала объяснений от Беларуси.

“Никакой “генпрокуратуры ЛНР” не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации”, – сказал в комментарии “Радіо Свобода” спикер МИД Украины Олег Николенко.

Контекст:

Лукашенко утверждал, что задержанные в Минске Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега “убивали людей на Донбассе”. Однако основатель полка “Азов” Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. Родители Протасевича тоже говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

Кроме того, украинский журналист Денис Казанский 1 июня в Facebook обнародовал отрывок из сюжета hromadske, на котором есть Протасевич. “Он получил легкое ранение, и ему оказывают помощь. На видео видно, что в отличие от бойцов “Азова”, Роман одет по гражданке”, – подчеркнул Казанский.

“Генпрокуратура” террористической организации “ЛНР” заявляла, что обратилась к Беларуси с просьбой передать ей Протасевича.

1 июня Лукашенко согласился, чтобы террористы “ЛНР” допросили Протасевича. “Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы”, – сказал он.

Сам Протасевич 3 июня в эфире белорусского государственного канала говорил, что в 2014 году был на Донбассе журналистом при “Азове”, не входил в штат и не был в зоне боевых действий.

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