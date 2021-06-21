 

Набиуллина допустила снижение цен в России

21.06.2021, 12:34, Разное
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Общаясь с Эльвирой Набиуллиной, журналист “Комсомольской правды” поинтересовался, есть ли шанс, что цены в России будут снижаться. Председатель ЦБ отметила, что почти кратное изменение стоимости ряда товаров носит временный характер. Это же может означать, что цены будут падать или прекратится их быстрый рост, пояснила экономист.

Набиуллина рассказала, что внутри общей инфляции есть товары, которые дорожают быстрее. По словам председателя ЦБ, вызванный льготной ипотекой высокий спрос на жилую недвижимость привел к тому, что люди раскупают мебель и стройматериалы. “Цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос”, – объяснила эксперт. Об этом же пишет URA.RU.

К слову, в этом же интервью Набиуллина отметила, что ЦБ влияет на инфляцию с помощью ключевой ставки. Мол, чем она выше, тем привлекательнее депозиты, и люди меньше берут кредиты.

Напомним, ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин предупредил россиян о росте цен на продукты из-за отказа от вакцинации. По его словам, традиционное “авось” приведет к массовым заболеваниям производителей продуктов питания и пустым полкам в магазинах.



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