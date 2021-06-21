 

Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом

21.06.2021, 12:28, Новости дня
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, ответив отсутсвие положительной динамики.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», – цитирует РИА «Новости» Ракову.

За минувшие сутки в РФ выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания. 

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в РФ будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. 



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