Власти Москвы оценили ситуацию с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, ответив отсутсвие положительной динамики.

«К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе», – цитирует РИА «Новости» Ракову.

За минувшие сутки в РФ выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в РФ будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.