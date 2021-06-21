В ОП заявили о подготовке инфраструктуры для вмешательства в выборы

Общественная палата фиксирует попытки развернуть инфраструктуру для вмешательства в предстоящие выборы в России, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев.

«По поводу вмешательства (в выборы). Мы знаем, что это делается, сейчас инфраструктура эта разворачивается. Мы видим, как в регионах это пытаются делать, как выезжают группы людей, которые распространяют фейки», – сказал Григорьев, передает ТАСС.

Он отметил, что этой работой на протяжении нескольких лет «занимаются одни и те же люди». «Некоторых мы знаем пофамильно. … Мы видим их активизацию, вдруг появились у них средства. Ездят большими группами, десятки человек. Этот вопрос достаточно серьезный», – подчеркнул Григорьев.

По его словам, данные о попытках вмешательства будут переданы во временную комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Ранее глава рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич заявил, что увеличение числа фейковой информации в Сети за первые шесть месяцев с начала года уже составил 50% по сравнению с 2020 годом.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.