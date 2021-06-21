Мнение: Путин: “В Америце ты и хлебальник не успеешь растопырить, как тебе писец придёт!”

Путин выступил первым после того, как они с Байденом завершили свою трехчасовую встречу на исторической вилле XVIII века на берегу Женевского озера, дав свою оценку их встрече. Он прошел в комнату, где проходила его пресс-конференция, в отличие от Байдена, который подъехал к зданию на своем президентском автомобиле.

Путин отвечал на вопросы как российских государственных СМИ, так и американских информационных агентств. Он говорил на русском языке, и ему переводили.

Многие вопросы он превратил в критику Соединенных Штатов, включая высокий уровень насилия с применением огнестрельного оружия в Америке.

'Вы не успеете открыть рот, как вас застрелят', – сказал он, говоря о массовых расстрелах в США.

'Посмотрите на американские улицы. Там убивают людей", – сказал он. Вы можете получить пулю в шею".

А когда его спросили о нарушениях прав человека в России, он в ответ заявил, что в США есть "секретные тюрьмы ЦРУ".

'Так вот как вы защищаете права человека?', – сказал он. 'Гуантанамо по-прежнему работает. Ничего общего с правами человека там нет'.

Правозащитные группы дали России низкий рейтинг по этому вопросу.

Human Rights Watch отметила, что "ситуация с правами человека в России продолжала ухудшаться в 2019 году. За редким исключением, власти ответили на рост гражданской активности запретами, репрессивными законами и показательными судебными преследованиями".

Путин также отмахнулся от вопросов о Навальном, назвав его "человеком", но не по имени.Этот человек знал, что он нарушает закон России", – сказал Путин.'Это человек, который был дважды осужден, и он сознательно игнорировал требования закона', – сказал он.Путин назвал Навального "рецидивистом", который "сознательно хотел быть арестованным".Навальный был неоднократно осужден в России за растрату, но его уголовные дела многие считают политически мотивированными и направленными на то, чтобы лишить его возможности участвовать в будущих выборах.Путин снова перевел вопрос на критику Соединенных Штатов, сославшись на бунт MAGA 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий, чтобы попытаться остановить заверение победы Байдена на выборах.Путин отметил, что эти протестующие были арестованы американскими чиновниками.

Многие люди сталкиваются с тем же, что и мы", – сказал он.

'По вопросу о том, кто кого убивает, люди устроили бунт и пошли в Конгресс в США с политическими требованиями, и многие люди были объявлены преступниками, и им грозит тюремное заключение на срок от 20 до 25 лет. И эти люди были немедленно арестованы после этих событий. На каком основании, мы не всегда знаем, ", – сказал он.Путин начал свою пресс-конференцию после саммита с комплементарных слов в адрес Байдена, заявив, что обе стороны намерены понять друг друга."Я не думаю, что здесь была какая-то враждебность", – сказал он. "Обе стороны сохраняли решимость понять друг друга", – отметил Путин, добавив, что переговоры были "конструктивными".Однако он рассказал, что Байден не пригласил его посетить Белый дом, и что Байден, который известен тем, что цитирует в своих выступлениях маму и папу, говорил о своей семье во время их беседы.Он не приглашал меня в Белый дом, и такого приглашения не было. Я думаю, что нам действительно нужно иметь правильные условия, прежде чем мы сможем дойти до этой стадии", – сказал он.

Он также сказал, что не помнит, чтобы он и Байден смотрели друг другу в глаза и видели свои души, когда они встречались в 2011 году, когда Байден был вице-президентом.(Я, кстати, писал об этом и твёрдо убеждён, что при той встрече Джо ничего подобного сказать не мог. Он просто вспомнил слова Буша, сказанные за 8 лет до этого, и вообразил, что говорил такое Путину)Что касается того, что они смотрели в глаза и находили души, ну, я действительно этого не помню, но я не в первый раз слышу это утверждение. Но если вы спросите меня, каким партнером или собеседником является президент Байден, я бы сказал, что он очень уравновешенный, профессиональный, и очевидно, что он очень опытный. Он немного говорил о своей семье, о том, что ему говорила его мать, это важные вещи – может быть, они не совсем уместны – (тонкий стёб по поводу того, что Сонный Джо не отдаёт отчёта о том, с кем говорит), но это говорит об уровне его моральных ценностей, что очень привлекательно, и мне кажется, что мы действительно говорили на одном языке. Это, конечно, не означает, что мы должны смотреть друг другу в глаза и искать душу или клясться в своей привязанности, но в основном наши разговоры были прагматичными".

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