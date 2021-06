Дикие – Личное мнение

Оказалась на Патриках и что подумала: почему понты в России выглядят как в первобытном племени Тумба-юмба?

Идёшь по Москве и сразу видишь, у кого больше денег: кто стоит в пробке на самом большом Мерседесе. У чьей жены надпись «хуччи» поперёк самых больших надутых герметиком сисек.



Фото: Соцсети

Сиськи, прошу заметить, при этом явно на три размера больше, чем позволяет фигура.

Зря, что ли, денег много? Больше лимузина и больше сисек! Даёшь как можно больше ярлыков на подошвах!

В реальном же мире успешные люди давно упростились до более экологичных и комфортных для всех атрибутов роскоши. Less is more. Лучше меньше, да лучше — вот философия современных богатых.

К сожалению, не наших — первобытных и примитивных.

Сядут чайной бабой на сундук и довольны — пусть все видят, какая я скоробейница! Чай пьют на завтрак из заграничного блюдца.

Позорище.

У действительно богатых людей в цивилизованном мире, за которых не стыдно, сегодня:

1) Простая еда, но из отборных и натуральных продуктов. Дорогих, полезных и вкусных.

2) Простая одежда из натуральных тканей или переработанных материалов. Не пестрит брендами напоказ, хотя часто дороже всех чемоданных брендов. И служит она этим людям годы.

3) Богатые люди в строгости и простоте воспитывают своих детей. Воспитывают, а не издеваются и не откупаются гаджетами.

У адекватных богатых — простые способы и ухаживать за собой: от ювелирных незаметных вмешательств до натуральной косметики с самыми короткими составами.

Они понимают, что роскошная жизнь — прежде всего в голове. Упрощайте жизнь: от быта до мозгов. Очищайтесь от лишнего. Не знаете, с чего начать — начинайте с самого доступного. Хоть с той же косметики. По-настоящему простой и натуральной.

Натуральнее Dibs лично я вообще ничего не знаю. В их легендарных пилингах и масках всего 2 компонента: сухая молочная сыворотка и пермеат (продукт максимальной очистки сыворотки). Буквально, ни-че-го больше.

При этом эффекта от них столько же, сколько от батареи тюбиков и баночек. Поэтому первое впечатление от Dibs — вау-эффект.

Ну вот вы ожидаете от пилинга чуда?

Что он сразу же после применения сделает кожу такой гладкой, что это будет заметно, как будто по ней прошлись фотошопом, а не пилингом.

И я не ожидала. А скраб-полироль Dibs даёт именно такой результат.

Высыпаешь порошок из пакетика (хватает половинки, а то и 1/3) на ладонь, наносишь на влажное лицо и легко массируешь пару минут. Смываешь и удивляешься.

На следующий день ещё и обнаруживаешь, что не проходящие из-за маски прыщики на подбородке исчезли.

Именно этот скраб Dibs все любят и хотят — мастхэв №1. Можно купить только его и проникнуться к нему любовью навеки.

Производитель позволяет этим же скрабом-полиролем пилинговать и тело, и кожу головы.

Но лично я оставила бы его только для лица. Для остального у них есть специализированные продукты. В них те же 2 компонента, но пропорции и размер частиц отрегулированы по-другому. В масках меньше массажных частиц, но полезные вещества действуют активнее.

После лица для любой из вас важнее всего 2 вещи: голова и руки. По первой можно увидеть отношение к себе, по второй — возраст.

Маска для волос — мастхэв №2.

Очищать и ухаживать за кожей головы нужно так же, как за лицом. На ней так же образуются залежи отмерших клеток, так же активно работают потовые и сальные железы — отсюда ваша перхоть и жирные корни.

Маска тоже в виде сухого порошка. Высыпаете немного на ладонь, капаете воды (до густой кашицы) и втираете в скальп. Под шапочку на 15 минут.

Потом моете голову как обычно, и следующие несколько дней удивляетесь — волосы ещё дня 2-3 остаются свежими, лёгкими и держат объём, а не прилипают сосульками к черепушке на второе утро.

Маска для рук — мастхэв №3.

Тот же принцип: немного порошка из пакетика, немного воды. Нанести, подержать, помассировать, смыть. Офигеть от эффекта.

За несколько дней из старых копчёных куриных лап сделает молодые нежные и холёные женские руки. Поддерживает маникюр: кутикула остаётся гладкой, не сохнет и не трескается на заусенцы.

Вот так должна работать настоящая натуральная косметика. Тут — всего 2 компонента, но их подобрали так, что один продукт делает сразу нежный пилинг, обновляет кожу, увлажняет её и насыщает полезными микроэлементами.

Поэтому те, кто думает, что органическая косметика — это то же самое, что покупной сметаны на лицо намазать — просто дуры. Которые не понимают ни в сметане, ни в косметике.

При таком отношении к производству и при такой эффективности Dibs умудряются держать цены на уровне.

Скраб-полироль, звезда линейки — за пачку из 10 пакетиков-саше стоит 2’950 рублей. Причём, одного пакетика хватает, как по мне, на три раза запросто. То есть, на 30 пилингов.

С моим промокодом MIRO на скидку 17% он будет стоить 2’448.

Маска для волос и кожи головы — 2’282 вместо 2’750, по тому же промокоду. Те же 30 применений.

Омолаживающая маска для рук — 2’282 по промокоду, вместо 2’750. Тоже хватит на 20-30 раз.

За счёт минималистичного состава — 100% органического, чистого, без гормонов, ГМО и любых других синтетических веществ — Dibs можно всем: хоть беременным, хоть аллергикам.

Он совместим с любой другой косметикой и препаратами, и не даёт фотосенсибилизации. То есть, в отличие от большинства пилингов, можно применять даже летом.

Пользуйтесь на здоровье.

Или предпочитаете косметику с составами на лист А4 убористым почерком?

—