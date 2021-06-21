Гладкий пучок с яркой подводкой для глаз и еще три варианта прически и макияжа, вдохновленные последними тенденциями

Пандемию, к сожалению, никто не отменял, и нам приходится носить маски. Но кто сказал, что в маске вы не можете выглядеть сногсшибательно? Красиво оформленные глаза и прическа – и вуаля, вы загадочная красотка, скрывающаяся за маской, но не забывающая о модных тенденциях.

1. Прикорневой объем и ресницы

Помаду, конечно, за маской никто не заметит. Поэтому делаем акцент на волосах. Сейчас в моде немного завитые концы и объем у корней в стиле 70-х.

Чтобы подчеркнуть глаза, достаточно использовать тонкую подводку для глаз и жирную тушь. Густые ресницы выделят глаза, но образ не будет ярким и кричащим. Прекрасный вариант для учебы или работы.

2. Яркая подводка и низкий пучок сзади

Еще одна классная идея, ежедневный образ. Волосы соберите в низкий хвостик и закрутите в пучок. Низкий пучок – это комфортная прическа для работы и учебы, ведь волосы не падают на лицо. Чтобы не мешала челка, вы можете зафиксировать ее лаком или уложить муссом.

Что касается макияжа, то можно попробовать яркую подводку. Например, синий или зеленый карандаш. Подбирайте цвет карандаша так, чтобы он подчеркивал, а не перебивал ваш цвет глаз. И, конечно, тушь!

3. Высокий хвост, черные стрелки

В моду снова входят хвостики из 80-х. Хвостик делается не из всей копны волос, а только из волос на макушке. Соберите их в высокий хвост, оберните резинку прядью или используйте неброскую, чтобы резинка не выделялась.

Макияж: если вы любите яркие глаза, то смело используйте такой. Например, коричневые тени, черные стрелки и тушь.

4. Высокий пучок, однотонные тени

Высокий пучок, слегка небрежный, подчеркивает ваш легкий и расслабленный образ. Однотонные тени – всегда удачный вариант, главное, грамотно подобрать оттенок под цвет кожи, волос и глаз. Не забудьте использовать консилер под глазами, это подчеркнет свежесть образа.

Создание любого из этих образов не займет много времени, а на настроении отразится положительно.