Коклюш у детей бывает бессимптомным гораздо чаще, чем считалось



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Коклюш остается значительной медицинской проблемой, несмотря на то, что эту болезнь можно предупредить вакцинацией. В РФ до пандемии COVID-19 наблюдался рост количества случаев этой инфекции. Ученые не исключают, что вспышки болезни возможны и во многих других странах.

Одна из вероятных причин роста заболеваемости коклюшем – распространение его бессимптомными носителями. Однако этот феномен практически не был изучен.

В новом исследовании авторы проанализировали данные, которые были получены в Замбии в 2015 году. Тогда ученые делали мазки из носа примерно 1300 парам матерей и детей каждые 2-3 недели в течение нескольких месяцев. При помощи ПЦР-тестов эти мазки проверяли на наличие в них возбудителей коклюша – бордетелл.

У части пар матерей и детей ученые обнаружили слабую положительную реакцию. При стандартном проведении ПЦР таки слабые реакции часто расценивают как ложноположительные. Однако упорное повторение таких «ложноположительных» реакций в определенных кластерах участников исследования навели исследователей на мысль, что они обнаружили цепь распространения инфекции. То есть слабая реакция может говорить о бессимптомной болезни.

«Фактически мы обнаружили соответствие внутри пар матерей и детей, которая указала нам на то, что скорее всего зараженные матери могут распространять инфекцию на близком расстоянии и, вероятно, заражали детей», – рассказал доктор Кристофер Джилл (Christopher Gill) из Бостонского университета, ведущий автор исследования.

«Это была сложная задача – понять, что реакция ПЦР слабоположительная, а затем определить, в какой степени передача коклюша связана с бессимптомным носительством», – сообщил Джилл.

Ученые проверили, имеют ли практическое значение такие «слабые» сигналы об инфекции. Оказалось, что кластеры слабоположительных реакций совпадали и с более серьезными признаками распространения инфекции, они сопутствовали вспышкам болезни.

«Когда мы протестировали большое количество людей много раз, мы “увидели суть” и онаружили большое количество скрытых инфекций», – объяснил необычность открытия доктор Кристиан Ганнинг (Christian Gunning) из университета Джорджии, соавтор исследования.

Авторы исследования обнаружили, что примерно у 70% инфицированных матерей и 25% детей не было симптомов. Около половины больных детей демонстрировали лишь легкие симптомы болезни – кашель и насморк.

«Мы ожидали такого эффекта у матерей, поскольку с возрастом и во время повторного заражения коклюш протекает у людей менее тяжело. Но легкая и бессимптомная инфекция у детей ранее считалась редкой. Здесь мы видим обратное – тяжелый коклюш у детей скорее исключение, нежели правило», – сказал Ганнинг.

По убеждению авторов работы, новые данные говорят о том, что необходимо переходить на новые стандарты интерпретации слабоположительных ПЦР-тестов. По всей видимости, их появление может быть ранним предупреждением о рисках полномасштабных вспышек инфекционных болезней. Они считают, что такой подход поможет, в том числе, контролировать эпидемию COVID-19.