Диетолог Павел Исанбаев назвал несочетаемые с творогом продукты

Диетолог Павел Исанбаев назвал список продуктов, которые являются несочетаемыми с творогом. При формировании рациона доктор рекомендует учитывать усвояемость питательных веществ, содержащихся в еде.

Давно известно, что целый ряд продуктов обладает плохой сочетаемостью. Так, плохо усваиваются между собой молочные блюда и сахаросодержащие яства. Согласно информации диетолога Павла Исанбаева, при формировании рациона для правильного питания следует учитывать, какие вещества содержатся в них. Например, творог не подходит для рациона с включением простых углеводов.

К кушаньям с низкой сочетаемостью с этим молочнокислым продуктом относится не так уж много блюд. При этом повышенное количество белка в еде способно вызвать выраженный инсулиновый ответ. Вследствие этого в органах и системах тела усиливается скорость усвоения питательных веществ.

Из-за такой особенности вместе с творогом не следует принимать в пищу продукты с высоким содержанием сахара. К ним, как пишет «Слово и дело», относятся разнообразные виды варенья, мед, а также переспелые фрукты, в особенности, бананы.

Источник: slovodel.com