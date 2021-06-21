 

Миру вскоре раскроют тайну крушения парома «Эстония»

21.06.2021, 11:46, Разное
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В СМИ обещают вскоре раскрыть тайну крушения парома Эстония. Специалисты научной группы установят, была ли причиной затопления судна течь, или авария стала следствием поломки.
Паром «Эстония» был построен в 1979 году в Германии, в следующем году судно было спущено на воду и введено в состав флота. Однако известным на весь мир «Эстония» стала в 1994 году, после того, как она потерпела крушение в Балтийском море. В это время грузопассажирское судно совершало рейс на пути из Стокгольма в Таллин. Катастрофа стала самим значительным крушением на море в мирное время. На борту в момент затопления находились почти тысяча человек, среди которых было 803 пассажира. Из них спасти удалось только 138 человек, при этом один пассажир позже скончался в больнице. Официально из объявленных погибшими и пропавшими были найдены только тела 94 человек.

Спустя 30 лет после крушения парома «Эстония» его причину до сих пор так и не назвали. Расследование до сих пор не смогло поставить окончательную точку в этом деле. Для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого запутанного дела, в ближайшее время будет предпринята экспедиция ледокола «Ева» к месту аварии. Такое мероприятие инициировано шведским Государственным департаментом по расследованию катастроф. Также в зону бедствия отправится корабль Electra, состоящий на балансе научной лаборатории Askö.

Исследователи применят новейшие технологии, например, сканирование корпуса парома. Получив трехмерное изображение затонувшего корабля, эксперты дополнят его данными изучения грунта вокруг объекта. Наибольшие ожидания у ученых от осмотра носовой аппарели судна, исследования ее замков на предмет поломки. Именно это ранее считали вероятной причиной катастрофы. Почти год назад, как пишет «Политэксперт», появились новые сведения о якобы имеющейся на корпусе пробоине. А в фильме телеканала Discovery предполагаемый четырехметровый разрыв конструкции даже демонстрировали в рамках специально созданного документального фильма.

Источник: politexpert.net



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