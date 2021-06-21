 

Танк Т-14 «Армату» представят на белорусской выставке MILEX-2021

21.06.2021, 11:46, Разное
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Российский танк Т-14 «Армата» намереваются представить в рамках белорусской выставки MILEX-2021. Среди сотен заводов со всей планеты «Уралвагонзавод» привезет в Минск лучшие экземпляры своей техники.
Вскоре в белорусской столице пройдет международная выставка военных технологий MILEX-2021. Это уже десятое мероприятие, каждый раз на нем собираются сотни заводов со всей планеты. Вместе с целым рядом государств ее экспозиции обогатят также российские вооружения и техника. Едва ли не самой знаменитой бронемашиной конструкторов Российской Федерации является Т-14, называемый также «Армата».

Транспортное средство армейского назначения разрабатывалось с 2009 года, Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения и воплощено в жизнь специалистами «Уралвагонзавода».

Представители пресс-службы предприятия рассказали, что привезут в Белоруссию не только «Армату». Вместе с Т-34 в Минске продемонстрируют и ряд других достижений. Так, на выставке будут также Т-90МС, Т-90С и модернизированный Т-72 и макетный вариант уникальной боевой машины.

Все перечисленные боевые машины давно зарекомендовали себя с хорошей стороны. Их ценят по всему миру за высокую надежность, безопасность и комфортность для экипажа. Кроме того, как пишет «Политэксперт», они обладают минимальными требованиями при эксплуатации. Начнется MILEX-2021 уже 23 июня и пройдет до 26 июня.

Источник: politexpert.net



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