Боррель рассказал, что новые санкции против Беларуси введут против 86 лиц и компаний

Боррель сказал, что ЕС примет решение о замораживании активов и запретах на поездки для около 86 физических лиц и организаций.

Боррель сказал, что министры также подготовят ряд экономических секторальных санкций, которые лидеры ЕС рассмотрят на саммите в четверг, 24 июня. По его словам, это “больно и сильно ударит” по экономике Беларуси. Агентство предположило, что эти меры могут включать экспорт калия (распространенного ингредиента удобрений), экспорта табачной продукции и нефтепродуктов. Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк заявлял, что они могут касаться калийных удобрений, банковского дела и нефти.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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