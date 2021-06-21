 

Пашинян заявил, что его партия будет иметь конституционное большинство в парламенте Армении

21.06.2021, 11:44, Новости дня
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“Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия “Гражданский договор” будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под моим руководством”, – сообщил Пашинян.

Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия «Гражданский договор» будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под моим руководством.

— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) June 21, 2021

Партия “Гражданский договор” на досрочных выборах в парламент набрала 53,92% (687 251) голосов избирателей, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна “Армения” – 21,04% (268 165), блок бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и третьего президента республики Сержа Саргсяна “Честь имею” – 5,23% (66 633). Другие политические силы набрали менее 4% голосов избирателей.

Проходной барьер в парламент Армении составляет 7% голосов для политических блоков и 5% – для партий.

В то же время, согласно избирательному законодательству республики, в парламенте Армении должны быть как минимум три политические силы. Таким образом, в Национальном собрании будет представлен блок “Честь имею”, набравший наибольшее количество голосов среди тех политических сил, которые не прошли в парламент.

По результатам выборов в новом парламенте Армении будет 107 депутатов, отмечает NEWS.am. “Гражданский договор” получит 71 мандат, блок “Армения” – 29, блок “Честь имею” – 7 мест.

Согласно закону, право формировать правительство Армении и выдвигать кандидата на пост премьер-министра принадлежит парламентскому большинству. Президент Армении назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием. После этого в 15-дневный срок формируется правительство республики.

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Армен Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства. 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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