 

20-летняя дочь Брежневой адресовала поздравление “наилучшему папе, о котором могла бы мечтать”

21.06.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На обнародованном видео спиной к объективу запечатлен мужчина, управляющий водным катером. Впереди него сидит еще один человек, вероятно, ребенок.

“Поздравляю с Днем отца наилучшего папу, о котором я могла бы мечтать”, – подписала ролик София Киперман. Она не указала, кто именно запечатлен на видео – ее родной отец Виталий Войченко, нынешний муж Брежневой, продюсер Константин Меладзе или же экс-супруг матери Михаил Киперман, фамилию которого она носит.

Скриншот: sonyaxkiperman / Instagram
Контекст:

София (2001) – дочь Веры Брежневой от украинского бизнесмена Виталия Войченко, с которым артистка состояла в гражданском браке.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Компания Microsoft внесла исправления в Windows 10

04.12 / СБУ разоблачила в трех городах интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению границ

27.01 / Глава МИД ФРГ оценил продление ДСНВ

13.09 / Любимова поздравила Кончаловского с успехом на Венецианском кинофестивале

27.06 / Холодов: НБУ нуждается в новом поколении руководителей

02.10 / Луганская “Заря” узнала соперников в группе Лиги Европы

06.09 / Финалисты конкурса «Лидеры России» получили возможность задать вопрос Мишустину

13.01 / Байден выдвинул кандидатуру Саманты Паэур на пост главы USAID

30.06 / В Италии обнаружили подозрительные случаи пневмонии в 2019 году

14.12 / Французские депутаты требуют от властей разобраться с превращением завода Total в Йемене в военную тюрьму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика