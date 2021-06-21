20-летняя дочь Брежневой адресовала поздравление “наилучшему папе, о котором могла бы мечтать”

На обнародованном видео спиной к объективу запечатлен мужчина, управляющий водным катером. Впереди него сидит еще один человек, вероятно, ребенок.

“Поздравляю с Днем отца наилучшего папу, о котором я могла бы мечтать”, – подписала ролик София Киперман. Она не указала, кто именно запечатлен на видео – ее родной отец Виталий Войченко, нынешний муж Брежневой, продюсер Константин Меладзе или же экс-супруг матери Михаил Киперман, фамилию которого она носит.

Скриншот: sonyaxkiperman / Instagram

Контекст:

София (2001) – дочь Веры Брежневой от украинского бизнесмена Виталия Войченко, с которым артистка состояла в гражданском браке.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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