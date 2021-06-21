Евросоюз на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма
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Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт в Евросоюз товаров, произведенных в Крыму. Также сохраняются ограничения на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном полуострове.
Помимо этого, запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
Санкции ЕС будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2022 года.
В Евросоюзе подчеркнули, что не признают российскую аннексию Крыма.
Контекст:
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.
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