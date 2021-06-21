 

Евросоюз на год продлил санкции против России за оккупацию Крыма

21.06.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт в Евросоюз товаров, произведенных в Крыму. Также сохраняются ограничения на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги на оккупированном полуострове.

Помимо этого, запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

Санкции ЕС будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2022 года.

В Евросоюзе подчеркнули, что не признают российскую аннексию Крыма.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / “Юридически ничтожное решение”. В МИД Украины прокомментировали продажу винзавода “Массандра” в Крыму

04.05 / Экологи из Германии подали иск против строительства “Северного потока – 2”

28.05 / Несколько команд-участниц ЧМ решили снять национальные флаги в знак солидарности с Беларусью

03.11 / Новый ядерный двигатель позволит долететь до Марса за три месяца

29.08 / Турция отказалась остановить геологоразведку по требованию ЕС

13.04 / Эксперты оценили последствия глобального потепления для нефтегазовых промыслов РФ

22.02 / Яценюк: Путинская Россия – агрессивное враждебное государство. Это реальная угроза

21.05 / Под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии

28.06 / В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

15.10 / В Кремле описали отношения с ЕС с помощью образа танго

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика