Экс-разведчик КГБ Швец: Жизнь Навального под угрозой после слов Байдена о последствиях для РФ в случае смерти оппозиционера в тюрьме

Швец считает, что Байден “совершил ошибку, заявив, что если Навальный умрет в тюрьме, это будет иметь разрушительные последствия для России.

“Я очень опасаюсь, что после этого заявления жизнь Навального фактически поставлена на карту. Потому что у меня пока нет 100-процентной уверенности, да даже 60-процентной, что Путин действительно контролирует ситуацию в своей собственной стране. Как я уже говорил, я очень подозреваю, что он не контролирует ФСБ. И может так случиться (это худший сценарий), что именно эта партия антипутинская его потенциальных наследников решит сделать ход конем, окончательно подорвать его реноме как внутри страны, так и “похоронить” его за рубежом и показать, что он не контролирует ситуацию и за свои слова не отвечает”, – заявил экс-разведчик.

Швец подчеркнул, что после этого заявления “жизнь Навального находится под очень сильной угрозой”.

“И если Путин действительно хочет, чтобы он воспринимался так, как он желает – главным представителем России на международной арене, […] он должен лично защищать [Навального] (я фигурально выражаюсь) – посылать представителей своего ФСО или доверенных лиц из ГРУ или [министра обороны России Сергея] Шойгу поставить начальником караула, но они должны обеспечить охрану Навального”, – сказал Швец.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

2 марта США ввели санкции против РФ в связи с отравлением и преследованием Навального. В частности, под их действие попали директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и два замминистра обороны.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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