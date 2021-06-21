 

Врач перечислил самые важные лекарства для поездки на отдых

21.06.2021, 11:36, Разное
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В аптечку для путешествия следует включить препараты, которые человек принимает постоянно и лекарства на случай обострения хронических заболеваний. Таким советом с россиянами поделился главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Тяжельников также рекомендует гражданам взять с собой средства от диареи и сорбенты, которые необходимы при отравлении. А в случае переедания помогут ферментные средства. Не лишними будут препараты от насморка, боли в горле и жаропонижающее, передаёт телеканал “360”.



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