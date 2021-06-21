 

Три жены и три сына: как живут наследники Золотухина после смерти артиста

21.06.2021, 11:36, Разное
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Будущий народный артист РСФСР родился накануне Великой Отечественной войны – 21 июня 1941 года. Будь он до сих пор жив, сегодня великому актеру исполнилось бы 80 лет. Однако судьба отмерила мужчине чуть меньше. Валерий Золотухин умер от рака в 71 год – 30 марта 2013 года.

Валерий Сергеевич дважды состоял в официальном браке – его избранницами стали теперь уже покойные актриса Нина Шацкая, а затем скрипачка Тамара Гусева. Последние годы жизни артист провел с актрисой Ириной Линдт, которая стала его гражданской женой. Интересно, что все три избранницы родили своему возлюбленному сыновей. Все наследники великого актера выбрали в жизни разные дороги.

Старший сын Золотухина – Денис пошел по пути созидания. Сначала юноша поступил во ВГИК с подачи своего отчима – Леонида Филатова, за которого вышла замуж Нина Шацкая. Однако позже Денис с благословением родного отца перевелся в Московскую духовную семинарию. Теперь он служит священником в одном из подмосковных приходов и воспитывает шестерых внуков народного артиста.

Среднего сына знаменитости – Сергея постигла трагическая участь. Молодой человек, вначале посвятивший себя музыке, в 2007 году свел счеты с жизнью и даже не оставил предсмертной записки.

Младший сын Золотухина – Иван еще только готовится к поступлению в театральное училище – об этом сообщили “7 Дней”. Юноша уже проявил выдающийся актерский талант и даже внешне сильно напоминает самого Валерия Золотухина.



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