Мнение: Письмо: “Избавляться от короны равенства”

Недавно все запутались с письмом, где автор начал отношения с девушкой, но ему не нравился ее образ жизни и ее вкусы.

Мы еще раз пытались разбирать эту историю и все опять запутались.

Кто-то писал, что автор с самого начала не должен был делать шаги, если девушка ему не нравилась, и такие шаги – слив. Другие писали, что автор должен был и дальше продолжать делать шаги и не строить из себя недотрогу, иначе это косяк. Но делать шаги – не слив, а порвать отношения – не косяк.

Нормально, когда вы начинаете отношения, пусть даже имея сомнения, а потом прекращаете их. И если вы будете думать, что любые начатые отношения надо продолжать, вы будете каждый раз бояться начать или будете бояться закончить. А бояться ничего не надо. Совершенно не важно, заканчиваются ли отношения, если речь не идет об общих детях, важно с чем вы выходите из этих отношений. Вот единственный результат – ваша прокачка, ваша фигура, ваша ОЗ. Вчера я пыталась это описать.

Вы думаете, что хороший результат в ресурсе любви – это крепкая любовная связь, но лучший результат – ваша подросшая или окрепшая фигура, увеличение вашей любовной ОЗ, ваша привлекательность, запас спонтанности.

После той истории автор остался с хвостом и репейником (небольшими), но в процессе истории фигура его росла. Поэтому прибыль от той истории все-таки была, пусть даже откат ее частично или полностью сожрал.

Почему росла его фигура? Потому что он старался держать локус контроля в границах. Он старался опираться на себя. Не везде получалось, но он старался.

От хвоста и репейника после той истории избавиться ему было не сложно. Достаточно было не злиться на девушку (это хвост) и не чувствовать себя очень грязным, поруганным и использованным (это репейник). То и другое у него – из-за короны равенства. На протяжении всей истории он делал шаги, но корона равенства никуда не делась и его забомбило в конце. В идеале он должен был расстаться с этой девушкой вежливо, до или после секса, не важно, тогда, когда почувствовал, что им не по пути. Не исключено, что если бы на нем не было короны равенства, девушка вела бы себя лучше, не цепляла его и не задевала, и оказалось бы, что она не такая уж разбитная и вульгарная. Но в любом случае без короны равенства его фигура существенно подросла бы за эту историю. Она и так немного подросла, но хвост и репейник в конце стали ее уменьшать. Это и называется “откат”.

Вот давайте посмотрим еще одну историю того же автора для сравнения. Тут у него та же динамика: фигура растет, но корона равенства в конце все портит.

gagoni_spek

Здравствуйте, Эволюция.

Благодарю Вас и Ваших комментаторов за разбор моего письма

https://evo-lutio.livejournal.com/1414092.html

Хочу попросить Вас разобрать ещё одну историю, надеюсь, Вам она будет интересна.

Спустя неделю после героини той усталостной истории я познакомился с девушкой в социальной сети в группе знакомств. В её объявлении было написано о том, что она недавно переехала в наш город, и ищет новых друзей. Фотографий в её профиле не было, а в объявлении было лишь фото женской руки на руле дорогого автомобиля. Я написал ей и спустя некоторое время она мне ответила:

Я – Добрый вечер) Я из приложения «название приложения»)

Она – Привет

Я – Давай познакомимся?)

Она – Давай. Скинь фото.

Я – Фас или профиль?)

Она – Профиль

Я – Профиль не нашёл, нашёл анфас (прикрепляю фото)

Далее от неё молчание. Спустя полчаса:

Я – У меня ни единого шанса?

Она – Ты очень милый

Я – Спасибо) Надеюсь это хорошо)

Она – Конечно. Ты с какого района?

Я – Я живу в центре)

Она – Я в «название района»

Я – Ты ведь совсем недавно здесь?

Она – Почти. Серёжа, я спать, завтра спишемся

Я – Да, спишемся) Спокойной ночи)

На следующий день:

Я – Добрый день)

Она – Привет. Как твой день проходит?

Я – Фешенебельно. Пью чай и дожидаюсь окончания рабочего дня) Чем ты время занимаешь?

Она – Работаю

Я – Давай встретимся сегодня вечером?

Она – Я поздно освобожусь

Я – Не имеет значения, я хочу тебя увидеть.

Она – «кидает фото в медицинской маске»

Я – Красиво. Мы не увидимся?

Она – Ты же меня даже не видел на фото

Я – Хочу увидеть

Она – «кидает фото»

Она – У тебя какой рост?

Я – 180

Она – Пиши в «название мессенджера и номер телефона»

Далее переписка в мессенджере:

Я – Привет)

Она – Привет. Ну что?

Я – Во сколько освободишься?

Она – Я дома уже

Я – Идём гулять?

Она – Да

Я – Давай в «место в центре города»

Она – Ты там рядом живёшь?

Я – Почти. Удобно там?

Она – Это так банально

Я – Тогда давай у кожвендиспансера. За кладбищем.

Она – Смеёшься?

Я – Да)

Она – Я даже не знаю как туда ехать)) Давай у загса, где фонтан.

Я – Так сразу?

Она – А что тянуть то?))

Я – Давай. В 20.00. Паспорт не забудь.

Она – Хорошо. А ты кольца не забудь)

Я – Ладно)

(Ну вот вы видите вполне нормальный диалог. Он настойчив, в меру остроумен, без Кривляки, даже спонтанен)

Девушка в реале оказалась красивой и прокачанной в плане имиджа – сделанные губы, грудь, спортивная фигура. Приехала на дорогом автомобиле. И когда мы встретились, я уже в первую секунду понял, что не понравился – по её кислым щам, которые сменили улыбку, как только она меня увидела, скрученным рукам на груди и по односложным ответам. Хотя, с такой разницей моей и её ОЗ, иного я и не ожидал. Я пытался о чём то говорить, спрашивать, рассказывать, но диалог не получался вообще никак, как у слепого с глухонемым. И чем больше она надменно бубнила в ответ, что то односложное, тем глубже я ощущал, что несу ересь, полную багов. В общем, через три минуты такой прогулки по парку я замолчал и подумал, что надо как то вежливо уходить. Но вдруг она меня спросила, что то о музыке, какую я люблю, и у нас начал получаться худо – бедно какой то диалог. Помимо разговоров о всякой всячине она стала рассказывать о своей личной жизни, что недавно рассталась с парнем, а до этого два раза была замужем и у неё двое детей, что работает мастером маникюра и что ей 35 лет. В общей сложности недолго погуляли, съели мороженое, поговорили ещё о всяком. Где то в разговоре проскочила её фраза «у нас получится дружить, но мы слишком разные». Потом она сказала, что ей нужно ехать, мы попрощались, подержавшись за руки.

(Парень намного моложе, у нее двое детей. Скорее всего ее интересует знакомство с более солидным мужчиной. Однако, нельзя сказать, что у них большая разница в ОЗ в ее пользу. Возможно наоборот. Его СЗ подросла бы, если бы он проявил интерес к ее детям и удовольствие от того, что у нее двое детей. Она бы сразу почувствовала в нем потенциальную опору. Обратите внимание, с каким удовольствием она шутила про загс. Шутки-прибаутки – лучший способ понять, чего хочет человек. Кто может привести примеры?)

После встречи я написал ей:

Я – Спасибо тебе за встречу) Наслаждаюсь послевкусием) Ты очень красивая)

Она – Спасибо тебе за положительные эмоции! Ты очень приятный молодой человек! Спасибо за комплимент, мне приятно 😉

(Здесь ему отказала спонтанность и он стал выражаться пошлыми штампами. И даже границы стал путать. Кто видит? И кто причину опишет? Тем не менее она ответила ему доброжелательно)

Затем, через два часа я снова написал ей:

Я – Приходи ко мне завтра, угощу тебя настоящим шу пуэром в настоящем исинском чайнике) заодно увидишь как я живу) приставать не буду)

Она – Во сколько? Я просто с утра работаю

Я – Ближе к вечеру)

Она – ОК

На следующий день я написал ей:

Я – Привет, ты сегодня до скольких?

Спустя несколько часов:

Она – Я сегодня выходной

В это время я занимался своими делами и не видел этого сообщения. Возможно, имеет значение рассказать, чем я был занят – прежде, параллельно с этой девушкой, я переписывался ещё с одной, с которой познакомился там же, и вот она уже приехала ко мне и мы занимались сексом.

(Здесь автор то ли хочет рассказать про свою популярность, то ли ссылается на действительно важную причину. Но для девушки – это не причина. Если он несколько часов не отвечал на ее косвенное согласие встретиться, а до этого было прямое согласие, это его косяк. Как компенсируется такой косяк, понятно?)

Потому прочёл это сообщение и ответил только спустя несколько часов, был уже поздний вечер:

Я – Приезжай ко мне, будем пробовать чай)

Она прочла и не ответила.

Я – Как и обещал, приставать не буду)

Она опять прочла и не ответила.

Я думаю, что с этой девушкой у меня ничего не получится. Я удалил переписки и номер.

(Ну и вот у него опять откат из-за той же короны равенства. И снова хвост, и снова репейник. При том что иногда он ведет себя как рыба с потенциалом в нерыбу. Кто опишет откат?)

Мне хотелось бы понять, где я упустил возможность развить симпатию этой девушки ко мне, какие ошибки я допускаю? Чего мне не хватает? Стараюсь избавляться от короны Равенства, в каких моментах я не вижу её?

Большое спасибо Вам и Вашим комментаторам!