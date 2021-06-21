Сотрудника университета в Германии заподозрили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии задержала россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России.

По данным гособвинителя, подозреваемый – сотрудник одного из расположенных в Германии университетов. «В период между октябрем 2020 и июнем 2021 года он минимум три раза встретился с представителями российской разведслужбы», – утверждается в сообщении

Как минимум в двух случаях он якобы передал информацию и получил в ответ наличные деньги, передает ТАСС.