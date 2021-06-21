Главе СК взял на контроль историю с поставившей на колени «обидчика» сына

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки ситуации с жительницей Красноярска, которая прилюдно заставила мальчика на коленях извиняться перед ее сыном, сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации из СМИ о жестоком обращении с ребенком в Красноярске … Инициирован вопрос о передачи материалов уголовного дела о побоях из органов полиции в органы СУСК», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что, поскольку ранее женщина уже была подвергнута административному наказанию за побои, теперь решено возбудить против нее уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

Напомним, следователи в Красноярске проводят проверку в отношении местной жительницы, которая заставила мальчика прилюдно извиняться на коленях перед ее сыном.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. В том же видео, предположительно, сожитель женщины затеял драку с очевидцами, попытавшимися заступиться за ребенка.