 

ОП обучила более 200 тыс. общественных наблюдателей на выборы 2021 года

21.06.2021, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Общественная палата обучила уже более 200 тыс. общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

«С нами работают более двух тысяч общественных организаций по всей стране…. Нами вместе с нашими партнёрами проведена огромная работа по обучению наблюдателей. На данный момент обучено более 200 тысяч человек. Это беспрецедентно большая цифра. Это не только наши общественные независимые наблюдатели, но к нам обращались партии с просьбой, чтобы мы помогли в обучении», – рассказал Григорьев, передает РИА «Новости».

С учетом опыта контроля за голосованием по поправкам в конституцию, по словам общественника, подготовлены новые варианты положения об общественном наблюдении. Теперь оно разделено на два документа: по наблюдению на выборы в Госдуму и на выборы в ряде регионов.

«Сейчас идет активное обновление методических организаций для наблюдателей, естественно, наш «Золотой стандарт общественного наблюдения». Мы разработали логотип нашего общественного наблюдения», – отметил Григорьев.

В дни голосования откроется и традиционный ситуационный центр, в режиме онлайн анализирующий происходящее на каждом избирательном участке. «Конечно, мы будем проверять, в том числе, и меры по обеспечению здоровья граждан», – добавил Григорьев.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Памфилова назвала даты досрочного голосования осенью

23.09 / Названа дата презентации смартфона Google Pixel 5

25.08 / В Офисе президента Украины подтвердили, что ближайшая встреча в нормандском формате отменена

27.08 / С фигурантки дела об убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет

15.07 / Эксперт усомнился в возможности поездок за границу в ближайшем будущем

25.09 / «Аптечная гильдия» дала прогноз о перспективе подорожания масок в сезон ОРВИ

02.07 / В регионах рассказали об организации безопасного голосования

20.07 / Эксперт оценил опасность зараженной цезием черники для человека

09.02 / Компания Samsung обещает до июля представить две новые версии смартфонов Galaxy Z

19.04 / «Чернобыль» Козловского возглавил прокат в РФ и СНГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика