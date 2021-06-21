ОП обучила более 200 тыс. общественных наблюдателей на выборы 2021 года

Общественная палата обучила уже более 200 тыс. общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил глава Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев.

«С нами работают более двух тысяч общественных организаций по всей стране…. Нами вместе с нашими партнёрами проведена огромная работа по обучению наблюдателей. На данный момент обучено более 200 тысяч человек. Это беспрецедентно большая цифра. Это не только наши общественные независимые наблюдатели, но к нам обращались партии с просьбой, чтобы мы помогли в обучении», – рассказал Григорьев, передает РИА «Новости».

С учетом опыта контроля за голосованием по поправкам в конституцию, по словам общественника, подготовлены новые варианты положения об общественном наблюдении. Теперь оно разделено на два документа: по наблюдению на выборы в Госдуму и на выборы в ряде регионов.

«Сейчас идет активное обновление методических организаций для наблюдателей, естественно, наш «Золотой стандарт общественного наблюдения». Мы разработали логотип нашего общественного наблюдения», – отметил Григорьев.

В дни голосования откроется и традиционный ситуационный центр, в режиме онлайн анализирующий происходящее на каждом избирательном участке. «Конечно, мы будем проверять, в том числе, и меры по обеспечению здоровья граждан», – добавил Григорьев.

Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.