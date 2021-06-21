Мнение: Любой ценой

Синхронные действия регионов. В Красноярске, в Башкирии, в Хабаровске власти распорядились обеспечить в кратчайшие сроки — буквально в течение 10 дней — вакцинацию не менее 60 процентов муниципальных и госслужащих.

Я думаю, что крайне нервная мобилизация, которую запустил Собянин, связана не с неким ростом заболеваемости (в конце концов, статистикой можно манипулировать и фальсифицировать ее в достаточно широких пределах. Особенно, когда все ранее действующие нормативы и определения отброшены, а бал правит буквально революционная целесообразность). Ключевую роль здесь играет руководящее указание.

Режим с помощью террора, казалось бы, задавил протест. Но протест видимый. Тот, который можно «пощупать» и измерить. В числах вышедших на улицу. В лайках, в конце концов, под преступными сообщениями в соцсетях. Однако сам по себе протест и недовольство задавить невозможно, и недоверие крайне очевидно выражается в бойкоте мероприятий власти. Причем бойкот в первую очередь связан именно с проблемой доверия. Кризисом доверия, если точнее.

Когда режим во все горло и очень настойчиво требует от людей пойти и поставить укол, проблема доверия встает в полный рост. И 10-13 процентов рискнувших — крайне невысокий показатель такого доверия. Особенно на фоне задавленных протестов и посаженных зачинщиков. Раньше можно было сослаться на иностранных агентов, на иностранные деньги возбуждавшие глупый глубинный народ. Сейчас агенты брошены в застенки, но народ не умнеет.

Кроме того, есть и международный аспект. Путин везде где может рассказывает про сумрачный гений, позволивший создать аж четыре самых современных вакцины. Но ему вполне резонно замечают — а что же твое собственное население не бежит сломя голову? Может, не слишком современные? Или что с ними не так?

В итоге единственное решение — любой ценой. Кровь из носу — обеспечьте показатели.

Губернаторы, может, и не хватают звезд с неба, но уж точно отдают себе отчет в том, что добиться выполнения начальственного рыка они не смогут. Хоть лаской, хоть таской. А потому действуют ровно в рамках бюрократической процедуры — имитируют бурную деятельность. Кто во что горазд. Ну, и какой-то результат тоже нужен. Приписки и фальсификации — это само собой, но хоть какое-то число уколотых продемонстрировать придется. А потому привычный набор схем — гнать на амбразуру самых безропотных. Тех, кто обеспечивал показатели и ранее. Нужно собрать стадион горячо преданных сторонников — разнарядка, автобусы, плакаты-флажки в руки — вот вам и бурная радость по телевизору.

Здесь идут тем же путем. Тем более, что другого и нет. Для населения вводятся ужасные и страшные запреты, контролировать исполнение которых возможности нет и быть не может — ну нет у режима столько гестаповцев. А показатели будут обеспечивать безропотным контингентом, который под страхом увольнения погонят, как овец на скотобойню.

При этом еще одна головная боль впереди — выборы. Их тоже нужно обеспечить. Понятно, что будут безбожно фальсифицировать, но схема та же — будут гнать все тот же контингент безропотных и под той же угрозой репрессий.

«Глубинный народ», конечно, тоже попадет под раздачу — но только те, кого смогут схватить. Ничего нового — немцы примерно так же обеспечивали трудовой ресурс для отправки в Германию: через облавы. Путинские фашисты ничего не изобретают, и будут проводить облавы, хватая попавших и волоча их на прививочные пункты для обеспечения показателей. Фашизм всегда выглядит одинаково, что гитлеровский, что путинский. За одним исключением — Гитлер твердо верил, что строит тысячелетний рейх, а потому мог планировать с горизонтом в бесконечность. Путинские фашисты так далеко не смотрят. Их горизонт — пару-тройку недель, не дальше.

Так что, по всей видимости, нынешнее обострение в июле закончится. Да и ресурс организационный и управленческий небеспределен — он и без того на очень низком уровне. Плюс появится новая задача — выборы. Сразу две: вакцинацию и выборы — он не потянет.

Правда, тут нужно понимать, что откат назад, конечно, произойдет. Но остановится он уже на новом уровне террора. Какие-то ограничения все-таки сохранятся. С террором вообще всегда так – он всегда только повышается, его нельзя ни остановить, ни прекратить.

Пока же все идет в рамках "пенсионной реформы". Когда Путин вначале бил себя в грудь и заявлял, что ни при каких обстоятельствах. Он офицер, и своей честью… Ну, и понятно, как всегда, солгал. Откуда там честь-то? Вышел и сказал: "Прошу отнестись с пониманием…"

Сейчас история повторяется – пока Путин клянется, что только добровольно и только по закону. Потом, конечно, выйдет и снова скажет "Прошу отнестись с пониманием". Но пока инициативу сбросили на региональный уровень, и именно регионы обеспечивают основную тяжесть мероприятий.

Война с народом – это как война в Сирии. Начать ее не очень просто, остановить невозможно. Но любая война – это всегда мобилизация, это всегда огромный расход ресурса. Режим, и без того дышащий на ладан, продолжает коллекционировать войны, которые он ведет и которые не в состоянии завершить. В конечном итоге именно это напряжение подрубит его окончательно. Обманывать можно долго, но не бесконечно. Обманывать законы развития можно. Но они все равно тебя накроют, что бы ты ни делал.

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