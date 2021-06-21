Мнение: Студенты и пьяницы

Как говорил Маркиз де Сад, если вам не стыдно за ошибки молодости, значит вы не сделали из них надлежащих выводов. Оглядываясь на своё студенчество, я понимаю, что мои преподаватели могли бы научить меня очень многому, если бы мои мысли не были такими торопливыми и короткими.

Пенсионный фонд заявил сейчас, что начнёт сообщать гражданам об их будущей пенсии заранее, за 20 лет до волнующего момента. Мужчинам с 45, женщинам с 40 лет. Оно, пожалуй, и правильно: школьников и студентов учат у нас жить рывками, «от сессии до сессии». Раньше 40 лет о пенсии мало кто задумывается. Думать хотя бы на 2-3 года вперёд — уже весьма редкий навык в наших широтах.

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/06/17/n_16119158.shtml

Учёба в школах и вузах так устроена, что думать на несколько лет вперёд невыгодно. Не сдал сессию — вылетел из института. Получил нахаляву зачёт по предмету, который пригодится тебе после окончания вуза — ничего не произошло. Сдал сессию на отлично — получил повышенную стипендию. Прочёл за лето 20 книжек по специальности — ничего не произошло.

Неудивительно, что многие студенты похожи по своему поведению на заядлых алкоголиков. Есть миф, согласно которому алкоголики — безвольные, нерешительные люди. Это полная ерунда. Обычный человек, столкнувшись с трудностями, может сказать себе: «ладно, я сдаюсь. Сейчас на улице дождик, так что кататься на велосипеде я буду как-нибудь в другой раз». Алкоголику никакой дождик не помешает найти спиртное. Пьяница проявит чудеса настойчивости, решительности и изобретательности, чтобы сначала заработать немного денег, а потом конвертировать наличность в выпивку. Алкоголики очень волевые люди — просто их воля направлена на алкоголь, а не на работу, на спорт или на семейную жизнь.

Так и студенты. Когда я работал в Первом меде, один из моих коллег говорил, что типичный студент — совершенно беспринципное существо, которое ради зачёта пойдёт не только на прямой обман преподавателя, но и на любой другой аморальный поступок. К сожалению, это резкое суждение обычно оказывается верным. Типичный студент за годы учёбы приобретает привычку решать проблемы «здесь и сейчас». Напротив, привычку методично и без надрывов работать на отдалённое будущее большая часть студентов не приобретает.

В Союзе студентов на днях заявили, что нет смысла запрещать посещение вуза потенциально заразным студентам, так как они всё равно купят справки:

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/06/17/n_16119158.shtml

Полагаю, прогноз верный. Студенты будут тянуть с прививками до последнего, а когда жареный петух клюнет в задницу, побегут за справкой в переход. Потому что вакцинация — это как минимум месяц, а справка нужна вот прямо сейчас, крайний срок — послезавтра.

Некоторые гордятся своим умением «решать проблемы» и хвалят вузовское образование за этот ценный навык. Действительно, когда надо уложиться в дедлайн, такой вот обученный выпускник может звероподобным напряжением сил сдать проект в последнюю ночь. К сожалению, все эти сданные «в последнюю ночь» проекты почти всегда — заём у будущего. Один из классических примеров — «Рязанское чудо» 1959 года. Напомню, тогда первый секретарь Рязанского обкома утроил заготовки мяса в области и удостоился тем самым обильных похвал от Никиты Хрущёва. Позже выяснилось, что рекорд был поставлен за счёт уничтожения поголовья скота. Уже в 1960 году все планы по мясу были провалены:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рязанское_чудо

Куда как полезнее государству был бы руководитель, у которого ничего нигде не горит, а поголовье скота ежегодно растёт на 5%, чтобы безо всяких подвигов утроиться за 20 лет.

На Западе, кстати, тоже сильно страдают от мышления мотылька, от неспособности заглянуть дальше, чем в следующий месяц. Типичная шутка с 9гаг: «ограбьте банк, и даже если вас поймают, вам десять лет не придётся беспокоиться об оплате счетов».

Шутники не понимают, что финансовая стабильность будет у грабителя только в тюрьме. А вот если грабителя не поймают, то никаких 10 лет у него не будет, деньги он растратит моментально. Потому-то грабитель и стал грабителем, что с планированием будущего у него существенные трудности. Как, собственно, и у многих жителей Запада, которые вначале берут неподъёмный кредит, чтобы получить образование в области гендерных штудий, а потом удивляются, откуда у них такие проблемы с деньгами.

Теоретически ситуацию с натаскиванием студентов на суетливость можно исправить несколькими способами. Например, отменить морально устаревшие сессии, разрешив студентам учиться в своём ритме и по личному учебному плану: без жёстких дедлайнов, провоцирующих судорожную распродажу собственного будущего в угоду сиюминутных целей.

На практике, полагаю, вузы — слишком консервативные структуры, чтобы поставить подобный эксперимент. Да и невыгодно вузам учить студентов думать на десятилетия вперёд. Если массовый студент научится думать, первое, что он сделает — заберёт документы из вуза, чтобы потратить своё время и деньги на что-нибудь более осмысленное.

PS. На всякий случай: я, конечно же, понимаю, что конструктору ядерных ракет необходимо провести много лет в компании опытных учёных, чтобы перенять у них нужные для его работы навыки. Речь в посте не про будущих членкоров, а про массового студента, который живёт от сессии до сессии, и который даже в страшных снах не видит себя в лабораторном халате.