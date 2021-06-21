Эдриан Броуди впервые вышел в свет с экс-женой Харви Вайнштена

В минувшие выходные в Нью-Йорке в рамках кинофестиваля Tribeca Film Festival состоялась премьера фильма Clean с Эдрианом Броуди в одной из главных ролей. На показ, который прошел на открытой площадке в Бруклине, голливудский актер пришел со своей возлюбленной – дизайнером марки Marchesa Джорджиной Чапман. Влюбленные впервые появились вместе на публике, подтвердив давно ходившие слухи о романе.

Эдриан Броуди и Джорджина ЧапманНапомним, что в сентябре 2019 года издание The Sun опубликовало новость о том, что бывшая жена продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в насилии и сексуальных домогательствах, Джорджина Чапман спустя два года после скандального развода начала встречаться с актером Эдрианом Броуди, который ранее дружил и сотрудничал с Харви. Первая встреча Джорджины и Эдриана состоялась именно благодаря Харви, но тогда они только познакомились и общение не продолжилось.

Эдриан Броуди и Харви Вайнштейн

Новый виток в их истории начался в апреле 2019 года, когда их свела на своей вечеринке в Пуэрто-Рико модель Хелена Кристенсен.

Хелена пригласила их обоих на презентацию своей коллекции купальников в Пуэрто-Рико, и они как-то разговорились за коктейлями. Эдриан сразу влюбился, а Джорджина говорила, что впервые за последние годы счастлива. Ей пришлось многое пережить, но сейчас она наконец готова двигаться дальше, – утверждал источник издания.

Эдриан никогда не был женат и детей у него нет. В числе тех, с кем он крутил романы – Холли Берри, Кира Найтли (правда, эта информация на уровне слухов), ныне жена Криса Хемсворт Эльза Патаки (были помолвлены) и модель Лара Лието.