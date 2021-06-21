Мнение: День рождения в пути

Ура! Не только старость, но даже день рожденья – праздник детства – меня дома не застанут: я в дороге, я в пути! Всем привет, дорогие друзья, спасибо за уже направленные с утра поздравления. Очень классно бороздить просторы родной страны (постепенно одуревающей от жары) в такой день. И даже призрак 2010 года не в силах перебить радость!

Будем жить, как говорится!