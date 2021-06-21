 

Мнение: День рождения в пути

21.06.2021, 10:52, Разное
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Ура! Не только старость, но даже день рожденья – праздник детства – меня дома не застанут: я в дороге, я в пути! Всем привет, дорогие друзья, спасибо за уже направленные с утра поздравления. Очень классно бороздить просторы родной страны (постепенно одуревающей от жары) в такой день. И даже призрак 2010 года не в силах перебить радость!

Будем жить, как говорится!

Источник: Размышления вольного социолога



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