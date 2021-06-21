 

«Антиковидная» плазма почти вдвое повышает выживаемость пациентов с раком крови

21.06.2021, 10:50, Разное
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Люди с активными онкозаболеваниями, в том числе получающие противоопухолевую терапию, входят в особую группа риска по COVID-19 из-за ослабленного иммунитета. По последним данным, вероятность смертельного от коронавирусной инфекции у таких пациентов повышена на 89% по сравнению с другими пациентами. Наиболее уязвимыми оказались пациенты с онкогематологическими заболеваниями (лейкоз, лимфома) — количество летальных исходов от COVID-19 в этой группе составляет 48% по сравнению с 29% людей с другими видами рака.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета предположили, что переливание «антиковидной» (реконвалесцентной) плазмы может улучшить клинические исходы онкогематологических больных с COVID-19. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы передать антитела крови выздоровевшего человека пациенту в острой фазе заболевания. Ученые называют этот метод «терапией пассивными антителами», поскольку больной получает внешние антитела, а не генерирует иммунный ответ самостоятельно, как после вакцинации.

Исследователи изучили данные 966 пациентов с лейкозом, лимфомой и множественной миеломой, которые были госпитализированы с марта прошлого года по январь 2021 года с тяжелым течением COVID-19. Из них 143 человека получали реконвалесцентную плазму, другие 823 — только стандартное лечение.

Смертность в группе пациентов, которым переливали плазму, составила в 13,3%, в то время как у онкогематологических больных на стандартной терапии она достигла 24,8%. Разница была особенно заметна среди пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии: у больных, получавших лечение плазмой, смертность составила 15,8% по сравнению с 46,9% всех остальных пациентов в этой когорте.

«Эти результаты показывают, что реконвалесцентная плазма может помочь не только больным с COVID-19 с раком крови, у которых нарушена иммунная система, но и пациентам с другими заболеваниями, при которых ослаблены реакции антител — сообщил ведущий автор исследования, профессор молекулярной микробиологии Джеффри Хендерсон (Jeffrey P. Henderson).



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