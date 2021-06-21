Психолог дала советы людям, не успевших похудеть к лету

Психолог Ксения Ульянова дала ряд рекомендаций для тех граждан, которые не успели к лету похудеть. Эксперт советует подходить к изменению форм тела системно, не забывая о душевном комфорте.

Многие россияне стараются к наступлению курортного сезона избавиться от лишних килограммов и сантиметров в объеме талии и бедер. Для этого люди соблюдают различные диеты, посещают фитнес-центры и занимаются спортом. Те же, кто так и не смог приобрести желанную стройность, зачастую ощущают себя угнетенно, испытывая комплексы и спад настроения. Профессиональный психолог Ксения Ульянова дала советы, что делать таким людям в разгар лета.

В первую очередь, следует понять свои чувства и их природу, причины, по которым человек может злиться как на себя, так и на окружающих. Многие из-за неудачи с приобретением стройности могут испытывать комплексы и недооценивать свою внешность, ее привлекательность. Специалист отмечает, что такая самооценка является ошибочной и неконструктивной. Ведь даже если фигура человека далека от идеалов совершенства, это не означает, что он внешне является непривлекательным. Более того, внутренняя наполненность, душевное равновесие и тепло, состояние счастья и вовсе не зависят от внешних данных.

Ксения Ульянова советует системно подходить к улучшению своей фигуры. Прежде всего, следует определить, какую фигуру человек считает максимально подходящей для себя. Вслед за этим необходимо составить план, придерживаясь которого можно сбросить лишний вес наиболее эффективно. Рекомендует психолог и соблюдать определенные ритуалы для наполнения тела жизненной силой и энергией, не забывая о душевном комфорте. Кроме того, как отмечает «Слово и дело», следует быть внимательным к собственным потребностям и слушать себя.

Источник: slovodel.com