Уткин рассказал, как Бузова пригласила парня с одним глазом на 3D-сеанс

Комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, как Ольга Бузова однажды пригласила парня с одним глазом на просмотр кино в формате 3D. Он заявил, что после скандала с Дмитрием Губерниевым журналисты просили его прокомментировать случившееся чаще, нежели высказаться о перспективах российской сборной по футболу.

Когда-то давно Ольга Бузова встречалась с молодым парнем, с которым Уткин знаком. Эти отношения были еще до ее брака с футболистом Дмитрием Тарасовым. По юности молодой человек остался без глаза. В какой-то момент звезда проекта «Дом-2» поняла, что чувства к возлюбленному охладевают. Она приготовила для него ужин, а потом запланировала просмотр кино.

Через минуту после входа в зал пара распалась. Оказалось, что Бузова предложила молодому человеку без глаза посмотреть 3D-фильм. После данного инцидента парень отправился за город, а вернулся в Москву, когда артистка покинула его квартиру.

Напомним, что на прошлой неделе на телеканале «Матч ТВ» Ольга Бузова поругалась с Дмитрием Губерниевым. Артистку пригласили на прямой эфир для поддержки российских футболистом. Губерниев спросил у исполнительницы, перестала ли она употреблять коньяк по утрам. После данного вопроса экс-ведущая «Дома-2» расплакалась. Сам же оппонент заявил, что всего лишь произнес цитату из произведения «Малыш и Карлсон».

Источник: www.gazeta.ru