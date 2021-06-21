В Ивано-Франковской области в гостиничном комплексе отравились 10 человек – ГСЧС
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“20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостиничном комплексе. Состояние здоровья средней степени тяжести”, – говорится в сообщении.
По информации издания КУРС, среди пострадавших шестеро подростков 2003-го и 2004 годов рождения. Все они – жители села Саджава.
Отмечается, что 17 июня пострадавшие отдыхали в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.
Количество присутствовавших в заведении лиц уточняется, в нем проводятся мероприятия по эпидрасследованию.
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