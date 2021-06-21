 

Свыше 20 тысяч заражений за сутки: ученые дали прогноз по коронавирусу в России

21.06.2021, 10:38, Разное
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Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем петербургского университета Виктор Захаров рассказал, что пик заболеваемости COVID-19 произойдет 30 июня. По словам специалиста, в этот день количество инфицированных коронавирусом в России составит 21 тысячу.

Математик отметил, что число активных случаев в конце июня будет примерно 420 тысяч. Захаров добавил, что затем суточный прирост снизится до 15-16 тысяч заразившихся. К середине июля количество болеющих COVID-19 достигнет около 522 тысяч, передает издание “Известия”.

Накануне оперативный штаб по мониторингу обстановки заявил о 17 611 новых случаях. Таким образом, за весь период пандемии диагноз поставили 5,3 миллиона граждан. Полностью выздоровели и покинули больницы 4,8 миллиона россиян, жертвами коронавируса в России стали 129 тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подъем заболеваемости COVID-19 в стране. По словам представителя Кремля, на эпидемиологическую обстановку повлияли “тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и коварство самого вируса”.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан активнее прививаться. Также не следует забывать об элементарных правилах защиты от коронавируса в России – ношении средств защиты в общественных местах и соблюдении социальной дистанции.



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