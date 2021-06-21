 

«Россотрудничество» проведёт реконструкцию налёта гитлеровской авиации на Киев 22 июня 1941 года

21.06.2021, 13:53, Разное
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22 июня, в 3 часа 30 минут ночи над Киевом вновь завоют моторы Юнкерсов и Хейнкелей. Только в этот раз бомбардировщики прилетят не с запада, а с востока.

Разрушительный налёт немецкой авиации на Киев стал «прологом» Великой Отечественной войны. Он начался на полчаса раньше, чем гитлеровские войска перешли советскую границу. «Россотрудничество» решило напомнить киевлянам, как это было. Для этого со всей России собрали самолёты Як-52 и Л-410, чтобы «загримировать» их под Юнкерсы, Хейнкели и Мессершмитты. Лётчиков оденут в форму Люфтваффе и научат грязным немецким ругательствам.

«Россотрудничество» проведёт реконструкцию налёта гитлеровской авиации на Киев– Мы долго думали, как наша организация может отметить День памяти и скорби 22 июня. Решили, что реконструкция немецкого авианалёта лучше всего напомнит киевлянам об ужасах войны и научит их ценить мир, – заявил глава Россотрудничества, Евгений Примаков (младший).

В национал-патриотических кругах Украины не все рады такой реконструкции. Как минимум четыре украинских Як-52 уже перекрашивают в цвета ВВС РККА, несмотря на запрет коммунистической символики. Их планируют послать на перехват «немецких» самолётов.

– Да, нашлись какие-то украинские фашисты, которые собираются нас сбивать. Но мы с ними поступим, как в 1941-м – раздавим на аэродромах. А если кто успеет взлететь – будем расстреливать в воздухе, – добавил Примаков.

Подготовка «немецкой» эскадрильи к вылету начнётся в полночь на военном аэродроме под Белгородом. Старт реконструкции назначен на 2 часа 50 минут.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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