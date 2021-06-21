 

В Сколково доставлен образец кристалла с кометы Галлея для анти-масс-спектрографии

21.06.2021, 15:44, Разное
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Отдел квантовой физики в Сколково сообщил о скором начале экспериментов над кристаллом, добытым российским космическим зондом на комете Галлея.

По расчетам специалистов, кристалл потенциально может стать новым источником альтернативной энергии на Земле. Эксперимент пройдет в научно-исследовательском центре “Черная береза” в Новосибирской области.

На месте уже имеется один из крупнейших анти масс-спектрометров и защитная экипировка для работы с такими материалами.

– Внезапный подарок от человека в костюме и с дипломатом, представившимся представителем администрации президента. Крайне интересная находка этот кристалл, благодаря нему Россия станет первой энергетически независимой державой! Наш заведующий лабораторией Илья Вэнсов сказал, что все должно пройти без непредвиденных последствий, — прокомментировал физик-теоретик Георгий Фриманчук.

В Сколково также заявили о сотрудничестве с Новосибирским НИИ “Апертур” им. Ленина и поблагодарили правительство РФ за выделенные на исследования 400 миллиардов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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