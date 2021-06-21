Королева Елизавета II посетила последний день скачек Royal Ascot

Ранее менеджер Royal Ascot Джон Уоррен уверил СМИ, что королева Великобритании Елизавета II планирует посетить ипподром в Беркшире в главный и самый насыщенный день скачек. Ее Величество приехала поболеть за своих четырех лошадей в последний день мероприятия. Как и другие члены королевской семьи, Елизавета II вместе со своей фрейлиной прибыла на ипподром в автомобиле – королевскую традицию, которая требует, чтобы члены монаршей семьи прибывали на ипподром в конных экипажах, пришлось нарушить в этом году из-за коронавирусных ограничений. Из своего Bentley королева вышла под звуки гимна и овацию собравшейся публики.

Для выхода в свет королева выбрала платье с цветочным рисунком, пальто и шляпа бледно-голубого цвета. На Елизавете были жемчужные украшения, а на лацкан пальто королева пристегнула бриллиантовую брошка своей матери. Елизавета была в прекрасном настроении, она улыбалась фоторепортерам, шутила и с интересом следила за ходом скачек.

Елизавета II и менеджер Royal Ascot Джон Уоррен

Отметим, что впервые за последние 69 лет королева пропустила первые дни скачек. В последний раз Елизавета II присутствовала на королевских скачках вместе с мужем Филиппом в 2017 году.

Напомним, что королевские скачки Royal Ascot впервые за два года прошли в Великобритании. В прошлом году размах традиционного для тысяч британцев мероприятия пришлось сильно сократить из-за вспышки коронавируса в стране. Вместо этого скачки прошли в закрытом формате, без светской публики. На этот раз королевские скачки прошли в почти привычном режиме: на протяжении четырех дней – с 15 по 19 июня – в Аскоте, небольшом городке в районе Виндзор и Мейденхед, соревновались десятки жокеев при частично заполненных трибунах. Обычно на скачки съезжались до 300 тысяч человек, однако в этом году было установлено ограничение по гостям в размере 4000 человек в день.

В первый день скачек среди гостей были замечены Зара и Майк Тиндалл. Они стали первыми из британской королевской семьи, кто почтил своим присутствием это мероприятие.