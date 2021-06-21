Покалывания в бедрах могут говорить о дефиците витамина B12

Медики назвали новый симптом, который может говорить о дефиците витамина B12. Специалисты также дали рекомендации, как избежать недостатка этого важнейшего вещества.

Одним из наиболее необходимых для полноценного функционирования человеческого организма является витамин B12. Благодаря ему вырабатывается достаточное для сохранения здоровья количество эритроцитов, способствующих усилению иммунитета. При дефиците данного микроэлемента человек рискует приобрести целый ряд серьезных заболеваний. К ним относятся расстройства нервной системы и нарушения работы мозга, желудочно-кишечные расстройства, падение уровня гемоглобина и злокачественная пернициозная анемия. При этом последнее расстройство усугубляет болезни, ухудшая усвояемость витамина B12 из продуктов питания. Об опасном падении содержания полезного вещества могут свидетельствовать не только соответствующая перечисленным недугам симптоматика, но и неочевидные признаки.

Так, на малое количество витамина в организме может указывать покалывание в области бедер. Это вызвано повреждением нервных окончаний, расположенных в нижних конечностях. При выявлении такого симптома, необходимо немедленно обратиться к профильному врачу. Эксперты отмечают, что вначале покалывающие ощущения не вызывают особого дискомфорта, однако далее при отсутствии необходимого лечения они могут даже перерасти в боль. Ее пациент может чувствовать не только в бедрах, но и в ладонях обеих или одной руки, а также под безымянным пальцем. После этого дискомфорт может распространиться от запястья на внешний край руки, особенно при напряжении или сгибании мышц.

Чтобы не допустить усугубления заболеваний, следует не только в срочном порядке обратиться в больницу. Также необходимо серьезно откорректировать рацион, добавив в него богатые содержанием витамином B12 продукты питания. Наибольшее количество жизненно важного микроэлемента находится в рыбе жирных сортов, молочных продуктах, яйцах и говяжьей, а также свиной печени.

Источник: www.medikforum.ru