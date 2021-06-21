Завязавший с наркотиками Моргенштерн: “Считаю, что Тимати должен подвинуться”

Рэпер Моргенштерн рассказал, что перестал употреблять наркотики. Однако он не всегда мог похвастаться состоянием абсолютной трезвости. Артист считает, что может создать собственную империю, поэтому Тимати должен подвинуться.

Недавно Моргенштерн столкнулся с серьезным проблемами со здоровьем. Медики выявили у артиста камни в почках. Боли были настолько сильными, что рэп-исполнитель определенное время не мог двигаться. Данная ситуация заставила знаменитость пересмотреть отношение к собственному здоровью. Он заявил, что перестал употреблять наркотики и алкоголь.

Моргенштерн понял, что можно быть полностью счастливым, пребывая в состоянии трезвости. Главным для него на сегодняшний день является работа. Артист намерен развиваться, чтобы построить собственную империю.

Рэпер понимает, что не сможет вечно сохранять популярность. В связи с этим он должен сейчас заработать на безбедную жизнь. Пока артисту удается делать так, чтобы о нем постоянно говорили. По его словам, секрет успеха заключается в том, что он не зацикливается на одном амплуа.

Источник: www.starhit.ru