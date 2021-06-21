 

Завязавший с наркотиками Моргенштерн: “Считаю, что Тимати должен подвинуться”

21.06.2021, 9:50, Разное
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Рэпер Моргенштерн рассказал, что перестал употреблять наркотики. Однако он не всегда мог похвастаться состоянием абсолютной трезвости. Артист считает, что может создать собственную империю, поэтому Тимати должен подвинуться.
Недавно Моргенштерн столкнулся с серьезным проблемами со здоровьем. Медики выявили у артиста камни в почках. Боли были настолько сильными, что рэп-исполнитель определенное время не мог двигаться. Данная ситуация заставила знаменитость пересмотреть отношение к собственному здоровью. Он заявил, что перестал употреблять наркотики и алкоголь.

Моргенштерн понял, что можно быть полностью счастливым, пребывая в состоянии трезвости. Главным для него на сегодняшний день является работа. Артист намерен развиваться, чтобы построить собственную империю.

Рэпер понимает, что не сможет вечно сохранять популярность. В связи с этим он должен сейчас заработать на безбедную жизнь. Пока артисту удается делать так, чтобы о нем постоянно говорили. По его словам, секрет успеха заключается в том, что он не зацикливается на одном амплуа.

Источник: www.starhit.ru



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