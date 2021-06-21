Подольская со скандалом уволила няню младшего сына

Популярная российская певица Наталья Подольская рассказала, что со скандалом уволила няню младшего сына Ивана. Она не стала вдаваться в подробности случившегося, но заявила, что снова находится в поиске человека, который бы присматривал за маленьким Иваном, когда ее нет дома.

Подольской не понравится ответ прежней няни на ее замечание. После того, как артистка сказала, что именно жительница на нее работает, а не на оборот, та заявила, что они сотрудничают. Супруга Владимира Преснякова решила уточнить формулировку в интернете, поскольку всегда привыкла так делать. В результате она выяснила, что у сотрудника имеется непосредственный работодатель.

На семейном совете было принято решение, что на сегодняшний день работодателем является маленький Иван, но именно его мать, то есть Наталья Подольская, решает все вопросы его жизнедеятельности. Сама же певица просит других быть адекватными. Она рада, что у нее есть большая семья, которая готова помочь ей в сложные моменты. Например, вчера исполнительница улетела на работу, а малыша пришлось оставить дома.

В комментариях подписчики сошлись во мнении, что найти идеальную няню для ребенка практически невозможно. Они посоветовали Подольской договариваться с родственниками, чтобы те помогали ей с сыном.