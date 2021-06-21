В Днепре остаются подтопленными 23 дома и 102 двора – ГСЧС

Подтопление произошло в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города вследствие интенсивных дождей, которые продолжались 17–18 июня.

“В течение суток 20 июня подразделения ГСЧС откачали 56 288 м³ воды (с начала работ – 605 218 м³ воды)”, – говорится в сообщении.

Со 2 июня в Днепре были частично подтоплены 109 частных домов и 200 дворов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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