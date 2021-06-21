 

Словакия отказала Украине в реверсных поставках газа из “Северного потока-2”

21.06.2021, 10:25, Разное
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Министр энергетики Словакии Драгош Проклич заявил, что его страна не будет проставлять на территорию Украины газ из трубопровода “Северный поток – 2”, поскольку газотранспортная система страны к этому не приспособлена. Словакия посоветовала южному соседу рассмотреть вариант с покупкой сжиженного газа в США.

Выступление министра стало ответом на публичное обращение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал от Словакии снизить цены на реверсные поставки газа, поскольку сама Европа будет получать его по более низкой цене после запуска “Северного потока – 2”. Однако выяснилось, что трубопроводы, которые обеспечивают газом Украину, принадлежат другой сети, чем те, в которые поступает российский газ по новой трубе. В связи с этим Словакия отказалась брать на себя обязательства поставлять соседями российский газ и заявила о повышении цены на топливо для украинцев с 1 августа.

– Мы возмущены вероломством словаков. Когда Украина станет частью Евросоюза, мы будем требовать исключения этой страны из ряда европейских организаций. Они ещё сами к нам побегут и будут умолять купить у них газ, когда увидят, что он к нам спокойно поступает из Техаса. А самому Прокличу лучше терпеть в Киев вообще не приезжать, – сказал Дмитрий Кулеба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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